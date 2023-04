L'esdeveniment ha tornat a apostar per l'humor en català, que va començar dijous 6 d'abril amb la presentació en exclusiva en aquesta llengua de l'exitós pòdcast "La Ruïna" d'Ignasi Taltavull i Tomàs Fuentes, que per primera vegada han fet el programa en català. | Jordi Ribot Iconna

El Festival Còmic de Figueres ha arribat al final amb una assistència massiva de públic en la setzena edició. Durant quatre dies, més de 5.000 persones han visitat la capital de l'Alt Empordà per gaudir de les millors propostes humorístiques del moment, amb espectacles que han esgotat les entrades, com el Mític de Modgi, el Pongo de Judit Martín i la Mònica Ballesteros , Les putes ames (de casa) amb Patricia Espejo i Patricia Sornosa , o el xou de teatre sense paraules Nautilus del neozelandès Trygve Wakenshaw , una de les joies d'aquest any.

L'aposta per l' humor en català ha estat una constant en aquesta nova edició, amb propostes destacades com el pòdcast La Ruïna o el Càmping Caravaning Cubelles del Soterrani , que han estat molt ben rebudes pel públic. A més, la novetat d'aquest any, l'espai nocturn Late Còmic al Casino Menestral Figuerenc, s'ha convertit en un èxit rotund, omplint-se cada nit a les 11 de la nit.

L'esdeveniment ha tornat a apostar per l' humor en català , que va iniciar el dijous 6 d'abril amb la presentació en exclusiva en aquesta llengua de l'exitós podcast " La Ruïna" d'Ignasi Taltavull i Tomàs Fuentes , que ha conquerit el públic de tot Espanya . "La Ruïna" ha estat una de les activitats més esperades pels assistents, que han pogut gaudir d'aquest programa en la llengua materna per primera vegada.

El codirector del festival, Xavier Valentí , ha valorat agraït el repte: "Els vam proposar venir a Figueres amb un format que no s'havia fet mai: La Ruïna en català". El director reconeix que es van llançar: "Assumim aquest repte i el traslladem al nostre públic, que ha respost a la convocatòria i ha omplert el Teatre Jardí de principi a fi". "I el que és més important: els mateixos autors de La Ruïna s'han adonat que en català també es pot fer humor mainstream . Aquesta constatació ha estat meravellosa", reconeix Valentí.

L'esdeveniment ha tornat a apostar per l'humor en català, que va començar dijous 6 d'abril amb la presentació en exclusiva en aquesta llengua de l'exitós podcast "La Ruïna" d'Ignasi Taltavull i Tomàs Fuentes, que per primera vegada han fet el programa en català. | Jordi Ribot Iconna

La setzena edició del Festival Còmic de Figueres ha culminat el diumenge 9 d'abril amb una de les joies de la programació d'aquest any, l' espectacle de teatre sense paraules Nautilus de l'artista neozelandès Trygve Wakenshaw , que ha sorprès els assistents amb una mostra magistral de teatre gestual a La Cate de Figueres , i l'última sessió del Late Còmic amb Roger Pelàez , amb un monòleg ple de crítica social i política amb tocs musicals acompanyats a la guitarra per Vidal Soler.



"Tanquem la setzena edició del Festival Còmic, satisfets d'haver omplert platees , d'haver fet gaudir el públic, i que els artistes hagin quedat contentíssims. Cadascuna de les propostes ha rebut una acollida multitudinària i entusiasta, i estem a punt per tornar, això ens avala” reconeix Valentí que afegeix que “són setze anys en què hem aconseguit que les persones vinguin més enllà de conèixer els espectacles, ia més hem obert nous espais i noves franges ”. " Així que... llarga vida al Còmic ", acomiada.