El candidat del PSC ha aplaudit “les tres dècades de polítiques de proximitat” durant els seus mandats. | @EP

Jordi Hereu, Jaume Clos i Narcís Serra han reivindicat la importància dels barris de Barcelona durant un acte organitzat per la plataforma en suport a la candidatura de Jaume Collboni, al Museu Olímpic i de l'Esport de Barcelona.

Durant la conversa, els exedils han parlat dels diferents processos de transformació que va viure la ciutat durant els seus respectius mandats, com ara els Jocs Olímpics l'any 92 i la construcció del districte del 22@.

Collboni ha agraït la seva participació i ha aplaudit els seus mandats: "Tres dècades de polítiques de proximitat, de teixit, de serveis als 73 barris de la ciutat mentre ens projectàvem al món".

"RECUPERAR LES DUES DIMENSIONS" DE BARCELONA



El que va ser alcalde de la ciutat entre el 2006 i el 2011, Jordi Hereu, ha reivindicat "recuperar les dues dimensions" de Barcelona, amb els barris i les petites construccions com jardins o biblioteques per una banda, i els grans projectes , com els Jocs Olímpics o el Mobile World Congress, de l'altra.

"Barcelona sempre ha tingut clar que el que és petit, el que és proper, és una molt bona base per a la projecció en gran i, al revés, que la projecció en gran treballa per acostar la realitat", ha sostingut.

Ha assegurat textualment que als barris és on moren els eslògans polítics, ha defensat els grans projectes i ha afirmat que el projecte socialista mai "ha contraposat les dues dimensions, perquè contraposar-les és un parany".

POLÍTIQUES PER "MANTENIR L'ENTUSIASME"



Narcís Serra ha explicat que durant el seu mandat , entre el 1979 i el 1982, l'Ajuntament ingressava menys que el cost del seu deute pel que, davant la situació, volien "mantenir l'entusiasme de la ciutadania" fent petites obres i transformacions.

Ha assenyalat que les polítiques que va fer pretenien mantenir l'entusiasme dels barcelonins: "L'encert va ser pensar que els Jocs Olímpics eren la manera de resoldre aquesta visió general de Barcelona".

TRANSFORMACIÓ URBANA



Joan Clos, que va governar Barcelona entre el 1997 i el 2006, ha reivindicat les diferents transformacions urbanes que s'han dut a terme sota els seus mandats: "No és només una funció que s'ha de dur a terme i que és obligació de l'Ajuntament, sinó que se'n té de fer pel benestar de la gent i, sobretot, de la gent que té més problemes”.

"Vam fer que es transformés la ciutat a més guanyant capacitat econòmica, no destrossant-la, no empetitint-la", ha recordat, i ha criticat que actualment Barcelona no té un gran projecte de transformació, en les seves paraules.