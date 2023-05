Colau ha protagonitzat un acte de campanya amb Yolanda Díaz i Janet Sanz, a la Plaça Major de Nou Barris. | @EP

L'alcaldessa i candidata de BComú, Ada Colau, ha demanat aquest dissabte la mobilització progressista a les eleccions: "Ens mobilitzarem massivament el 28 de maig per deixar clar que no deixarem Barcelona en mans de la dreta".

Ha protagonitzat un acte de campanya a la Plaça Major de Nou Barris amb la vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz (Sumar), i la candidata número 3 a la llista de Colau i actual tinent d'alcalde, Janet Sanz.

"Barcelona vol continuar avançant cap al segle XXI. Ho aconseguirem. Guanyarem amb la força de la gent i perquè estem orgulloses de les lluites veïnals", ha expressat.

NOU BARRIS, REFERENT



Colau considera Nou Barris exemple i referent de lluites veïnals que van obrir camí cap a la democràcia: “És aquesta memòria viva de Nou Barris la que ens marca el camí”.

"Barcelona seguirà obrint camí, conquistant el dret a l'habitatge per a la majoria de la població, fent més habitatge públic que mai", i ha avisat que no us espantaran les querelles per sancionar fons d'inversió.

Així, vol continuar amb "la màxima ambició" per consolidar projectes com cobrir la Ronda de Dalt a Nou Barris, pacificar l'avinguda Meridiana a partir de Fabra i Puig i ampliar el Pla de Barris fins a 400 milions d'euros.

"AMENAÇA REIAL DE GOVERNS DE DRETA"



Colau ha demanat el vot "davant l'amenaça real de governs de dreta i extrema dreta" i ha reivindicat les coalicions progressistes que vol formar si torna a liderar l'Ajuntament.

Per això, ha reiterat la seva perplexitat perquè el candidat del PSC, Jaume Collboni, "no ha descartat" pactar amb l'alcaldable de Junts, Xavier Trias, després de les eleccions.