Les persones que tenen periodontitis poden tenir el triple de risc de patir ictus isquèmic i el doble de patir demència de tipus Alzheimer, a més, es considera que diferents intervencions de salut oral poden reduir el risc de patir aquests desordres neurològics, segons revela l'informe de consens dut a terme pel grup de treball conjunt de la Societat Espanyola de Periodòncia i Osteointegració (SEPA) i la Societat Espanyola de Neurologia (SEN).

Aquest informe, presentat en roda de premsa aquest dijous, mostra l'associació existent entre la periodontitis i la malaltia cerebrovascular (ECV) i entre la periodontitis i la demència. La vicepresidenta de SEPA, la doctora Paula Matesanz, ha assenyalat que "el resultat de l'informe mostra que la periodontitis augmenta el risc de patir ictus isquèmic i demència de tipus Alzheimer".

Les dades epidemiològiques extretes de l'informe revelen que les persones amb periodontitis tenen 1,7 vegades més risc de patir demència tipus Alzheimer i 2,8 vegades més risc de patir un ictus isquèmic que les persones periodontalment sanes.

També es mostra una reducció significativa del risc d'esdeveniments cerebrovasculars en relació amb diferents intervencions de salut oral, incloent-hi la visita regular al dentista. L'estudi explica que el risc d'embolisme o de trombosi cerebral augmenta per la resposta antiinflamatòria crònica de la periodontitis.

Pel que fa a aquesta conclusió, el periodoncista i coordinador del grup de treball SEPA-SEN, el doctor Yago Leira, ha destacat que “la periodontitis, encara que és una infecció que es produeix a nivell local, als tesos periodontals o a les genives, té repercussions a nivell d'altres òrgans”.

En aquest sentit, l'especialista ha explicat que, en el cas de l'ictus isquèmic, la periodontitis influeix perquè el que passa és que "aquests bacteris passen al torrent sanguini i els seus productes tòxics, els anomenats endotòxins, produiran una reacció immunoinflamatòria que desencadenarà una sèrie de processos biològics que acabaran en el fatal atac isquèmic".

D'aquesta manera, una infecció inflamatòria com la periodontitis, que en principi està només a la boca, "pot tenir repercussions no només a nivell de cervell sinó en molts altres òrgans", ha advertit el doctor Leira. En el cas de la malaltia de l'Alzheimer, l'expert ha destacat que “el procés inicial és el mateix i els bacteris es desplacen”.

Per part seva, el president de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), el doctor José Miguel Lainez, ha assegurat que aquest informe "demostra clarament que hi ha una relació entre els problemes de la periodontitis i les malalties necròfiques com Alzheimer o poliquis". "Marcadors de risc com la periodontitis són de gran ajuda per intentar evitar, reduir o minimitzar l'impacte d'aquests desordres neurològics", ha afegit.

En aquest sentit, el doctor ha apuntat que la clau és que es conscienciï els pacients que "si tracten bé el seu problema de salut dental, contribuirà clarament que les malalties neurològiques incideixin menys, que es redueixi la demència".

L'informe mostra l'evidència des de tres punts clarament definits: l'associació epidemiològica entre la periodontitis i aquestes dues malalties neurològiques, els mecanismes biològics que puguin explicar aquestes associacions i els estudis d'intervenció sobre l'efecte del tractament periodontal com a mesura preventiva primària o secundària d'ictus i demència.

Les malalties neurològiques, entre les quals destaquen per la seva freqüència i morbimortalitat les malalties cerebrovasculars i les demències, constitueixen un greu problema de salut pública, i són molt rellevants els enormes problemes de discapacitat que comporten. En els darrers anys, als factors de risc coneguts en l'aparició i la progressió d'aquestes malalties, s'ha valorat que la periodontitis pugui influir d'alguna manera en l'etiopatogènia d'aquests quadres neurològics.

DEMÈNCIA I PERIODONTITIS

Durant la presentació de l'informe els experts també han abordat l'impacte que té la demència i, més concretament l'Alzheimer, a la població actual, ja que té una incidència creixent. La cap de Servei de Neurologia de l'Hospital Universitari La Paz (Madrid) i integrant del grup SEPA-SEN, la doctora Ana Frank, ha assenyalat que, a Espanya, “a partir dels 80 anys gairebé un terç de la població podria reunir criteris clínics de demència".

Per aquest motiu, la doctora ha incidit en la importància de tenir cura dels factors de risc que poden provocar tant una malaltia cardiovascular com una demència. "Cal aprofundir en els estudis, però tot indica que sí que hi ha una relació entre la periodontitis i la demència, encara que es produeixi per una altra causa la demència s'expressarà de manera més agressiva o més precoç", ha apuntat.

Per part seva, el neuròleg i membre del grup de treball SEPA-SEN, el doctor José Vivancos, ha assenyalat que "les malalties cardiovasculars (ECV) són perfectament prevenibles" i ha apuntat també a la relació entre la inflamació i el desenvolupament d'aquestes patologies.

"L'ECV és el triple sis del diable, és a dir, una vegada cada sis minuts es produeix un ictus, sis persones dels que som aquí patiran un ictus al llarg de la seva vida, i sis de cada deu o van a morir o quedaran amb una sèrie de discapacitats", ha declarat.

BENEFICIS NEUROLÒGICS DEL TRACTAMENT PERIODONTAL

Actualment, no hi ha assaigs clínics aleatoritzats que estudiïn l'impacte del tractament periodontal en la reducció del risc de patir ictus i demència, i tampoc no hi ha estudis d'intervenció sobre prevenció secundària d'aquestes patologies. Tot i això, segons s'aclareix a l'informe SEPA-SEN, hi ha publicats diversos estudis observacionals en què se suggereix que diferents intervencions de salut oral poden reduir el risc de patir ictus o demència.

En qualsevol cas, ja falta encara dels resultats de tots aquests estudis, la doctora Ana Frank ha destacat que “ja es poden realitzar dues accions molt concretes i pràctiques”. D'una banda, "les clíniques dentals d'Espanya haurien de conèixer i difondre aquest informe", i, d'altra banda, "a través de la Societat Espanyola de Neurologia, s'insistiran tots els neuròlegs en la importància que té la salut periodontal en els seus pacients i, a més, es recomana que en tots els seus informes dels pacients facin constar consells preventius específics sobre salut bucodental”.

En aquest aspecte, el periodoncista, Yago Leira, ha apuntat a la importància de “la comunicació entre professionals”. "Per mi és clau i jo veig que cada vegada més a la consulta tenim pacients que, pel fet que cada vegada l'esperança de vida és més gran, són pacients que estan polimedicats, que tenen moltes dificultats i crec que el maneig ha de ser conjunt", ha afirmat.