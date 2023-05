El City celebra un dels 4 gols. Foto: Europa Press

Van ser 4 gols, però podrien haver estat molts més. El Real Madrid va ser humiliat i eliminat (4-0) davant el Manchester City a la tornada de semifinals de la Lliga de Campions celebrada a l'Etihad, per un rival motivat, amb ganes de revenja i molta qualitat que va saber treure per citar-se amb el Inter de Milà el 10 de juny.

Els de Pep Guardiola, derrotats l'any passat a semifinals pels de Carlo Ancelotti, van aconseguir la segona final de la màxima competició continental de la història del club amb un doblet de Bernardo Silva al primer temps, el mateix gol de Militao en pròpia porta ja al segon i el colofó de Julián Álvarez al 91'. Un Madrid irreconeixible, mal Modric amb fins a 11 pèrdues i sense notícies de Vinicius i Benzema, es va veure molt superat pel pla anglès.

La gana de l'etern aspirant va poder més que els galons de l'infinit campió en una posada en escena local, primer temps anglès de dalt a baix. Des de l'inici, el City va prémer de valent, va acular el Madrid al seu camp i va generar perill, només frenat per un Courtois salvador, amb dos paradons a Haaland.

El meta visitant li va treure amb el costat un cop de cap a quatre pams al minut 13 i, deu després, es va estirar al màxim per repel·lir amb els dits un altre cop de cap. La situació era insostenible per als d'Ancelotti, amb tot el City mostrant inspiració i qualitat a cada jugada. La pressió local va ajudar a una sensació de perill encara més gran, sota la batuta de De Bruyne, Gündogan i Rodrigo.

El Madrid no va jugar en bloc, no va tornar aquesta pressió, i es va veure a la mercè dels anglesos, fins que el belga va trobar Bernardo Silva amb autopista per enganyar la tercera Courtois (1-0). En una jugada assajada a tocar, Haaland va tornar a topar amb el meta blanc, amb certa ànsia ja en les jugades següents.

L'equip espanyol va sortir de la cova passada la mitja hora i va trobar la primera cursa de Vinicius, superat per Walker. Tot funcionava als de Guardiola, fins i tot la mica de sort perquè el Madrid no marqués la primera. Kroos va buscar la via ràpida i va enviar un míssil al travesser, però la meitat va acabar amb el guió local.

SENSE OPCIÓ D'ÈPICA

La possessió del City va tornar a enfonsar el seu rival, a mercè de contínues internades de segona línia, com la de Gündogan al minut 37, que va deixar una pilota rebotada per al cop de cap hàbil de Silva en el 2-0. El portuguès va iniciar la traca final, robant a dalt l'equip de Guardiola en un setge total. El Madrid va aguantar sense cap mal i, lògicament, va millorar a la represa.

Benzema va trencar la letargia ofensiva dels seus oferint alternatives per dins, amb una mica de possessió visitant. El City va semblar que no tenia clar el pla després del descans, ni va pressionar ni va defensar, però tampoc va tenir feina Ederson més enllà d'una falta directa d'Alaba. Els de Guardiola van confiar a trobar buits, en una contra letal, però tampoc no es va acostar la sentència.

El destí estava per escriure's, amb la sensació de domini encara al City però amb els minuts d'èpica al davant. Amb els fantasmes de l'eliminació l'any passat a les mans del Madrid o les mil històries de remuntades blanques, la por no va arribar als celestes, ni l'obsessió europea va jugar males passades. Per a tranquil·litat anglesa, Militao es va fer el 3-0 a pròpia porta i, amb 15 minuts per al final, els blancs no van trobar fe.

Potser n'hi havia prou amb un gol, però Ederson va voler estar a l'altura de la resta del City, i va detenir Benzema i Ceballos, des de terra ia boca de canó, en la mateixa jugada. Només va faltar el gol de Haaland, negat per Courtois una vegada més, però va ficar Julián Álvarez per ell, amb la primera ocasió, en el descompte. Un 4-0 que no encaixava el Madrid des del 2009 contra el Liverpool, perquè Guardiola busqui la Champions amb el City i el Madrid pensi en el futur.