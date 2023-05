El pres acusat de matar un altre reclús l'octubre del 2020 al pati de la presó de Brians 2, al municipi de Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona), ha assegurat durant la seva declaració al judici que algú li va demanar que matés la víctima: "Em van demanar si podia fer un petit favor perquè jo ja no tenia res a perdre".

Així ho ha dit a la seva declaració aquest divendres durant la primera sessió del judici davant l'Audiència de Barcelona, en què només ha respost a respostes de la seva advocada i en què també s'ha constituït el jurat popular i s'han llegit els escrits de acusació.

Segons l'escrit del fiscal, l'acusat va ser condemnat per un delicte d'assassinat amb arma de foc a 20 anys de presó el 10 de juny de 2014 , i era a la presó de Brians 2 complint aquesta primera condemna.

Cap a les 19.15 hores del 13 d'octubre del 2020, l'acusat era al pati del mòdul 3 sota la vigilància i custòdia de diversos funcionaris, i "sense mediar paraula ni discussió prèvia amb la víctima i mogut amb la clara intenció d'acabar amb la seva vida o sent plenament conscient del risc que la seva acció suposava", amb un ganivet de 20 centímetres li va clavar unes 20 punyalades, algunes en òrgans vitals.

LA VÍCTIMA NO VA PODER DEFENSAR-SE



La víctima "no va poder oposar defensa eficaç davant de l'atac a causa del que és sobtat i inopinat del mateix en trobar-se la víctima totalment desprevinguda, confiada i totalment desarmada".

Després de l'atac, l'acusat presumptament va amenaçar els funcionaris: "No us acosteu o us punxo. Contra vosaltres no tinc res, però no us acosteu. No tingueu res contra vosaltres, però com us acosteu a ell oa mi us rajaré. I sí, ja és mort, l'he punxat al coll i al cor diverses vegades”.

Fiscalia demana 28 anys de presó pel delicte d'assassinat amb traïdoria i pel delicte d'atemptat, a més demana que s'indemnitzi la família de la víctima amb 600.000 euros en total, mentre que l'acusació particular demana 25 anys de presó amb inhabilitació absoluta i la defensa de l?acusat sol·licita atenuant de confessió i la lliure absolució de l?acusat.

DECLARACIÓ DE L'ACUSAT



L'acusat, durant la seva declaració aquest divendres, s'ha negat a dir qui li va donar informació sobre la víctima i qui li va donar el ganivet amb què va matar l'altre pres: "La persona que vaig matar no la coneixia. El ganivet el tenia des de l'octubre del 2018 a la meva cel·la amagat per si hi havia algun motí o per si la meva vida corria perill".

"No és normal que una persona com jo, que està condemnada fins al 2050, estigui a la presó amb presos normals i sense res d'ajuda. Jo ja l'any 2016 vaig apunyalar un altre intern, vaig estar nou mesos en aïllament. No vull tornar amb presos comuns. Pocs dies abans de l'assassinat amb el ganivet li vaig partir la mandíbula a un altre. Ara fa tres anys que està en aïllament", ha manifestat.

L'acusat ha assegurat textualment que el problema que té és que el tenen en un pati on saben que no té res a perdre, on li poden demanar qualsevol feina, i ell, si ho troba just, ho fa.

"Jo a dins no tenia res a perdre, estic condemnat a mort a la presó. Se suposa que sóc un perill per a la societat. O em mataran o seguiré matant, la roda va així. Si no em traslladen a una presó de màxima seguretat, la roda continuarà”, ha assegurat.

Alhora, el pres ha manifestat que "no volia veure patir" la víctima i que va intentar que la mort fos el més ràpida possible, i que, després del succés al pati i que diversos funcionaris intentessin reduir-lo, va acabar deixant anar el ganivet després de negociar amb el cap de serveis de la presó perquè li portessin aigua i tabac per fumar-se una cigarreta, en les seves paraules.

REINSERCIÓ



L'acusat ha negat cap "tipus de tractament de reinserció per part dels funcionaris de presons i cap tipus de teràpia", i ha assegurat que en tres anys d'aïllament només ha vist un psiquiatre dues vegades i que l'única solució que li donen és la medicació, encara que es nega a prendre-la.

"No temo per la meva vida. A totes les presons per les quals he rotat m'han tret de tot, m'han donat pallisses, ja estic molt cansat. Vostè comprengui que estic sol en una cel·la durant 22 hores al dia des de fa tres anys, no comunico amb ningú. Comprèn que no estic acostumat a dialogar amb la gent", ha afegit.