La CUP de Tarragona i Vila-seca han convocat una conferència de premsa aquest matí per presentar les propostes d'ambdues formacions amb l'objectiu de reduir el turisme i deixar de dependre d'aquest monocultiu. Les anticapitalistes argumenten que el model territorial afecta a tothom i citen el creixement del Port de Tarragona com a exemple, "amb la zona del ZAL o el futur contradic de Llevant per rebre més creuers al costat de la Pineda".

Eva Miguel, cap de llista de la CUP a Tarragona, ha assenyalat que el model turístic actual "està esgotat, és totalment insostenible, fomenta la precarietat laboral i expulsa els veïns dels seus barris". La cupaire ha criticat la política del Port de Tarragona "que pretén continuar augmentant l'arribada de creuers" i ha recordat que ERC "es va posicionar a favor d'aquests monstres del mar".

La candidata de la CUP a Tarragona ha proposat diferents alternatives per fer front a la dependència del turisme de sol, platja, casinos i creuers. Entre les propostes hi ha l'elaboració d'un calendari de reducció i decreixement de l'activitat creuerista "amb l'objectiu d'acabar amb aquesta", però mentre hi sigui present, les cupaires volen aplicar un impost municipal per a aquesta activitat "i que els fons recaptats es destinin a polítiques de vivenda social". A més, Miguel insisteix a proposar una moratòria de pisos turístics condicionada a la redacció d'un Pla Especial "que reguli per zones i estigui integrat al nou POUM".

D'altra banda, Miguel ha explicat la necessitat de diversificar l'economia per deixar de dependre del turisme, "desestacionant l'activitat econòmica i apostant per l'Economia Social i Solidària". En aquest sentit, proposen cedir a cooperatives del territori la gestió de vivers d'empreses, obradors compartits per a la transformació d'aliments, laboratoris tecnològics, espais de coworking i oficines d'acompanyament a la creació i consolidació de cooperatives.

Alhora, Glòria Miguel, cap de llista de la CUP de Vila-seca, ha insistit que l'ampliació del Port de Tarragona "la patim totes". La candidata de Vila-seca assegura que des del municipalisme transformador "podem fer petits passos per avançar cap a un model econòmic més just, diversificat i al servei dels treballadors".

En aquest sentit, Miguel també aposta pel decreixement turístic "amb una nova regulació sobre els pisos d'ús turístic per limitar i eliminar llicències i reduir l'oferta de places hoteleres", impulsar la creació d'un centre de recerca sobre el sector primari i les terres d'assecar o, crear un banc de terres "per recuperar cultius abandonats o en perill d'abandonament, iniciant plans d'ocupació per treballar aquestes terres i posar a disposició dels menjadors escolars els productes" i fomentar la implantació de cooperatives.

La proposta de la CUP busca trencar amb el model turístic predominant a la regió i promoure una transició cap a un model econòmic més sostenible i diversificat. Critiquen la dependència excessiva del turisme de masses i plantegen mesures concretes per reduir la pressió turística, promoure l'ocupació local i protegir el medi ambient. El seu enfocament es basa en polítiques que afavoreixin l'economia social i solidària, així com regular de manera més rigorosa l'activitat turística i promoure alternatives econòmiques més equitatives.