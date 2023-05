L'alcaldessa de Sant Cugat (Barcelona), Mireia Ingla @ep

Amb el 88% escrutat, el candidat de Junts Per Sant Cugat , Josep Maria Vallès , ha guanyat les eleccions municipals i aconseguirà l'alcaldia. El tripartit que li va prendre el mandat a Junts la legislatura passada, format pel PSC, ERC i la CUP, no ha aconseguit sumar suficients escons per poder revalitat el seu govern.

Mireia Ingla , la candidata d'ERC i actual alcaldessa, només ha aconseguit 4 regidors -perdent-ne dos respecte al 2019-. El PSC, amb Pere Soler al capdavant, ha perdut un escó i s'ha quedat amb 3. I li ha passat el mateix a la CUP, que s'ha quedat amb 2.

A Comú Podem ha aconseguit 2 escons més que es podrien sumar al pacte del tripartit, però seguirien sense servir per assolir la majoria absoluta.

El PP ha tornat al consistori amb 2 escons, i Vox ha irromput per primera vegada amb dos més.