Sandra Guaita votant a Reus - PSC

El PSC , amb Sandra Guaita al capdavant, ha guanyat les eleccions municipals a Reus , el segon municipi més poblat de la província de Tarragona, en aconseguir aquest diumenge 8.641 vots (23,89%) i 8 regidors, amb el 100% escrutat .

Darrere del PSC s'ha situat ERC, amb 5.652 vots (15,62%) i 5 regidors; seguit de Junts, amb 5.313 vots (14,69%) i 5 regidors, i Vox, amb 3.790 vots (10,48%) i 3 regidors.

A les eleccions municipals del 2019, Junts per Reus va guanyar amb 9.643 vots (22,24%) i 7 regidors; seguit per ERC amb 7,434 vots (17,15%) i 6 regidors, i el PSC, amb 7.329 vots (16,9%) i 6 regidors, per la qual cosa es va investir l'actual alcalde Carles Pellicer.