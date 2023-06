Accident trànsit cotxes destrossats

Les morts en accidents de trànsit a Catalunya han baixat un 13% des de començament d'any en comparació als cinc primers mesos del 2022 (passant de 70 a 61), i les víctimes mortals a l'autopista AP-7 --la via amb més morts-- han estat 4, un 70% menys en comparació a les 13 que hi va haver entre el gener i el maig de l'any passat.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha explicat en un comunicat aquest dijous que també ha baixat un 15% la quantitat de sinistres mortals i, en comparació del 2019 -que es pren com a referència per complir els objectius del Pla de Seguretat Viària 2020 -2023- han mort un 11% de persones menys i hi ha hagut un 22% menys d'accidents mortals.

Des de l'1 de gener fins al 31 de maig d'aquest any hi ha hagut 297 ferits greus en accidents, fet que suposa un 4% menys que el 2019, però un 20% més que l'any passat.

De les 61 víctimes mortals d'aquest any, 52 eren homes i nou eren dones: entre els homes, 35 eren conductors, vuit passatgers i cinc eren vianants; mentre que entre les dones tres eren conductores, tres passatgeres i dues anaven a peu.

També hi ha més homes que dones entre els ferits greus, amb un 76% davant del 24%, i el 52% de les víctimes mortals es van registrar durant un cap de setmana.

UN DE CADA TRES ANAVA EN MOTO

Des de començament d'any han mort 19 motoristes a Catalunya, fet que suposa un 31% de les víctimes a la carretera, i el 44% de les víctimes mortals aquest any eren de col·lectius fràgils, que a més de motoristes inclou ciclistes i vianants.

Pel que fa a ells, entre el gener i el maig han mort set vianants i un ciclista, cosa que en tots dos casos suposa dues víctimes menys que en el mateix període de l'any passat.

PRINCIPALS MOTIUS DE MORT ALS ACCIDENTS



Els principals motius de mort a les carreteres poden variar segons el país i les circumstàncies específiques, però hi ha alguns factors comuns que contribueixen als accidents mortals a les carreteres a tot el món. Aquests són alguns dels principals motius: