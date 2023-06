Robert Gottlieb , editor en cap d'Alfred A. Knopf o The New Yorker i editor d'algun dels autors més rellevants del segle passat, ha mort als 92 anys. La mort, en un hospital, ha estat confirmada per la seva dona, Maria Tucci, a 'The New York Times' .

Gottlieb ha editat novel·les de, entre molts altres autors, John Le Carré, Toni Morrison, John Cheever, Joseph Heller, Doris Lessing i Chaim Potok; també d'escriptors de ciència-ficció com Michael Crichton i Ray Bradbury; o de memòries, com les de l'expresident nord-americà Bill Clinton.

Robert Gottlieb

Durant tres dècades a les editorials Simon & Schuster i Knopf, va convertir centenars de manuscrits en llibres ben rebuts, molts dels quals van vendre milions de còpies, van guanyar premis i van enriquir i van fer famosos els autors.

Després, el 1987, en un canvi abrupte de carrera des del relatiu anonimat i la serenitat de la publicació de llibres, Gottlieb va ser nomenat el tercer editor en els 62 anys d'història de 'The New Yorker', un dels treballs de més alt perfil del periodisme nord-americà. Va reemplaçar William Shawn, el llegendari editor de la revista durant 35 anys, que havia succeït l'editor fundador, Harold Ross.

"En una editorial, estàs en un treball estrictament de servei com a editor", ha recordat a 'L'art de fer revistes', una antologia del 2012, tal com recull Europa Press de 'The New York Times'. "La teva feina és servir el llibre i l'escriptor". Tot i això, a 'The New Yorker' ha qualificat el treball d'editor com el de "déu vivent".