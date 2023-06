La qualitat de l'atenció és clau per obtenir millors resultats als processos sanitaris, segons informa l' Organització Mundial de la Salut (OMS). L'organisme considera que, per "aconseguir una salut per a tots" i garantir la "cobertura sanitària universal", és imperatiu "considerar amb cura la qualitat de l'atenció i els serveis de salut".

A Catalunya, la Societat Catalana de Qualitat Assistencial (SCQA) està treballant des del 1997 perquè el sistema de salut català segueixi evolucionant en aquest àmbit, oferint als professionals un espai d'intercanvi d'experiències i coneixements que permeti avançar cap al camí de la excel·lència tant assistencial com de gestió", segons resen a la seva pàgina web.

Aquest mes la SCQA, en col·laboració amb el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf, va fer la XXIII Jornada de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial a Vilanova i la Geltrú. Hi van acudir més de 300 professionals de tot Catalunya i de diferents àrees de coneixement i línies assistencials.



XXIII Jornada de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial a Vilanova i la Geltrú - SCQA

'De processos a resultats, quant hem avançat en qualitat assistencial' va ser el lema d'aquesta jornada, on els professionals van tractar de reflexionar sobre la necessitat d'orientar la seva activitat a obtenir millors resultats, entenent per resultats la salut i la qualitat de vida dels pacients, i a tenir en compte i fomentar la participació de pacients i conèixer la seva experiència amb l'atenció rebuda.

Hortensia Aguado, presidenta de la SCQA, va ser l'encarregada d'inaugurar l'acte. En declaracions a CatalunyaPress, explica que l'objectiu d'aquesta jornada ha estat "aconseguir una assistència sanitària segura i efectiva, que tingui en compte els aspectes que tenen valor per a les persones". Per això, "els professionals han de tenir una formació adequada i que els recursos s'utilitzin de forma correcta", afegeix Aguado. Tot i això, l'experta en qualitat assistencial considera que hi ha un àmbit on encara és necessari avançar: "Conèixer quina és l'opinió que té el receptor dels serveis -és a dir, el pacient- sobre els serveis rebuts" , afirma Aguado. "Quan acudim a la sanitat anem a resoldre'ns un problema de salut, però depèn de com siguem cadascun de nosaltres, no ho percebem igual. Tots esperem coses diferents perquè som diferents", afegeix.

Taula Rodona "Experiència del pacient per la millora assistencial: de moda a realitat" - SCQA

La primera Taula Rodona de les Jornada va estar centrada en aquest àmbit: 'Experiència del pacient per la millora assistencial: de moda a realitat'. Una xerrada on es va demostrar que la situació i els avenços aconseguits fan veure que, incidir en l'experiència del pacient, “més que una moda és una realitat”. Es va presentar una revisió dels termes i l'estat de situació entorn del concepte experiència del pacient; l'impacte d'incorporar la veu del pacient a la millora de la qualitat; l'ús de l'experiència del pacient als hospitals durant la pandèmia; la incorporació de la veu del pacient a l'avaluació de salut mental, a pacients afectats per insuficiència cardíaca, i del pacient pal·liatiu en un centre datenció intermèdia.

A la segona Taula Rodona, 'Construint capacitat de millorar', els professionals sanitaris van tenir l'oportunitat de conèixer diferents i innovadors projectes en què la capacitat de millorar es construeix a base de metodologia, lideratge i avaluació. Es van presentar exemples del suport que suposen els sistemes d'informació per al benchmarking entre centres; de l'ús de simulacions per a la formació dels i les professionals; com la coordinació assistencial entre residències millora l'eficiència de les prestacions i la satisfacció dels residents; l'ús de la metodologia Lean per millorar els processos d'atenció; l'impacte en la millora de la resistència antibiòtica gràcies al treball protocol·litzat basat en evidència científica; o com una clara aposta per projectes d'innovació tecnològica millora els resultats en salut i d'eficiència dels serveis.

L'esdeveniment va concloure amb el lliurament de premis als millors treballs sobre Qualitat Assistencial. El Primer Premi, dotat de 1.000 €, assignat pel Comitè Científic de la jornada i patrocinat per CSL Vifor, ha estat per al treball “Implementació i avaluació del Programa de prevenció i detecció precoç de problemes de salut mental dels joves a partir de la proximitat al territori i la vinculació a la xarxa de salut mental” , presentat per Helena Vall Roqué, de FAD-UAB. El segon premi, dotat de 500 €, assignat per votació dels assistents i patrocinat per Click-it, ha estat pel treball "Millora de l'Organització del circuit d'analítiques a l'Atenció Primària" , presentat per Anna Vila Sans, d'EAP Sant Feliu de Guíxols.

Per a l'SCQA , "ha estat una jornada marcada per les experiències innovadores, el coneixement de l'alt nivell dels professionals de la salut a Catalunya, el reconeixement de la feina ben feta, el networking i la participació" . "Hem pogut veure que les persones assistents l'han gaudit molt, fet que ens alegra enormement, es pot observar a Twitter , on han compartit la seva experiència".