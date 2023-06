Algunes reflexions de pedagogia política a vola ploma.

Un exèrcit de 25.000 soldats del grup Wagner marxa cap a Moscou. Això em suggereix algunes reflexions de pedagogia política a vola ploma:



1.- Un estat social i democràtic de dret, és el que garanteix la igualtat davant la llei.

2.- En un sistema democràtic, l'imperi de la llei preval sobre l'imperi de la força.

3.- En un estat democràtic, el monopoli de la violència legítima ho exerceix, exclusivament, el govern, per mitjà de les seves forces armades i dels cossos i forces de seguretat, sota el control del seu parlament, que és on resideix la sobirania nacional.

4. Permetre l'existència d'exèrcits privats comandats per oligarques és prostituir la sobirania nacional.

5.- Els estats que permeten els exèrcits de mercenaris, per matar a la carta, al servei de qui els vulgui contractar, són proxenetes de sicaris per executar accions de violència que els governs d'aquests estats no volen assumir en primera persona, i així poder eludir les responsabilitats de les il·legalitats pels assassinats que saben que estan cometent.

6.- Quan els EUA (grup Blackwater); CANADA (Garda World); REGNE UNIT (G4S Secure Solutions); i RÚSSIA (Wagner); tots ells estats capitalistes, presumptament democràtics, permeten que niïn al seu si organitzacions de paramilitars criminals, estan alimentant el niu de la serp de la seva pròpia destrucció.