El mes de juliol, que és, de mitjana, el més càlid de l'any a Espanya , serà aquest 2023 més calorós del normal a tot el país, segons pronostica eltiempo.es que no creu que les precipitacions siguin superiors a les normals i en cas de produir-se espera que siguin en forma de tempesta.

El portal d'informació meteorològica recorda que la temperatura mitjana al conjunt d'Espanya durant el mes de juliol és de 24 graus centígrads i avui no descarta que puguin esdevenir nous episodis de calor extrema com el que acaba aquest dijous.

A més, subratlla que a mitjans de mes començarà la temporada de màxima calor de l'any, coneguda com la canícula i que es prolonga fins al 15 d'agost , per la qual cosa no és casualitat que en aquest període es registrin valors molt alts i fins i tot onades de calor, perquè es donen "tots els factors" per patir una calor asfixiant.

Pel que fa a les precipitacions, eltiempo.es espera pluges "dins del que és habitual", és a dir que no espera precipitacions importants i, si es produeixen, serien en forma de tempestes, ja que en aquest mes plou poc, amb una mitjana de 20 litres per metre quadrat repartits de forma molt desigual, ja que a l'extrem nord solen caure entre 30 i 70 litres per metre quadrat davant de 2 litres per metre quadrat a Andalusia, Regió de Múrcia i Canàries.