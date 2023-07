Foto: ACB

L' ACB ha anunciat aquest dijous 20 de juliol que ha arribat a un acord amb la Regió de Múrcia per celebrar la Supercopa Endesa 2023 al Palau dels Esports de la capital els dies 16 i 17 de setembre, en el que serà la tornada de un esdeveniment ACB a la ciutat 25 anys després.

Al torneig participaran l' UCAM Múrcia , com a amfitrió de l'esdeveniment, i el Barça , com a campió de la Lliga Endesa, l' Unicaja , com a campió de la Copa del Rei, i el Reial Madrid , com a defensor d'aquest títol que obre la temporada.

La seu de l'esdeveniment serà el Palau dels Esports, un recinte amb capacitat per a més de 7.000 espectadors que rebrà una millora i adequació per part de l'Ajuntament, reforçant entre altres aspectes, la instal·lació de llum, el so, els vestidors i el vídeo marcador.

Una competició de gran format made in ACB torna a la ciutat després d'un quart de segle; fa 27 anys, la ciutat va viure la fase final de la Copa del Rei i el 1998 el cap de setmana de l' All Star . Ara, just quan l'UCAM Múrcia ha fet 25 anys a l'elit (els 12 últims de manera consecutiva), el Palau dels Esports tornarà a reunir una competició per un títol nacional.

Els campions de Lliga Endesa i Copa del Rei, Barça i Unicaja, seran els caps de sèrie al sorteig de les semifinals que es jugaran el dissabte 16 de setembre. Mentres que un dia més tard, el diumenge 17 de setembre, es disputarà la final que donarà a conèixer al primer campió de la temporada 2023-24.