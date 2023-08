La influencer vegana Zhanna Samsonova suposadament “va morir de gana” després de subsistir exclusivament amb una dieta de fruites exòtiques a Malàisia, segons els seus amics i familiars. Tenia 39 anys.

La ciutadana russa, que sovint promocionava aliments crus a les xarxes socials on milions d'espectadors la seguien, va morir el 21 de juliol després de finalment buscar tractament mèdic durant una gira al sud-est asiàtic. segons informes de mitjans locals.

Zhanna Samsonova @ep

“Fa uns mesos, a Sri Lanka, ja es veia exhausta, amb les cames inflades que traspuaven limfa”, explica una amiga no identificada a Newsflash. “La van enviar a casa seva a buscar tractament. Tot i això, es va escapar de nou. Quan la vaig veure a Phuket, em vaig horroritzar” , afegeix.

“Jo vivia un pis a dalt i cada dia temia trobar el seu cos sense vida al matí. La vaig convèncer que busqués tractament, però no ho va aconseguir”, continua relatant l'amiga de la influencer.

La mare de Samsonova també va atribuir la mort de la seva filla a una "infecció similar al còlera".

Tot i això, la causa oficial de la seva mort no ha estat declarada.

Una defensora del menjar herbívor cru, la nativa de Kasan va afirmar que va seguir una "dieta completament crudivegana" durant els últims quatre anys, consumint només "fruites, brots de llavors de gira-sol, batuts de fruites i sucs".

Un altre amic va afirmar que durant els últims set anys, Samsonova només havia menjat jaca i durian, una fruita punxeguda semblant a una maça coneguda per la carn cremosa i l'olor nociu.

La influencer de va dir que el seu règim d'alimentació crua suposadament es va inspirar a veure "companys" que semblaven molt més grans que les seves edats, cosa que va atribuir a les seves dietes de "menjar escombraries".

Va fer servir les xarxes socials per difondre la seva doctrina de la dieta crua: “Jo com a menjar senzill, encara que tinc molta experiència com a xef de menjar cru. M'encanta crear les meves pròpies receptes i inspirar la gent a menjar més sa”, afirmava a les seves xarxes socials.

Malauradament, els seus amics creuen que les seves anomenades eleccions d'aliments saludables van ser les culpables de la seva mort. "No cal ser metge per entendre on conduirà això", va dir un amic sobre la seva dieta basada en fruites.

“L'estancament ociós de Zhanna estava causant que es fongués davant dels nostres ulls, però ella creia que tot estava bé”, va teoritzar un altre. “Només els ulls, els ulls alegres i els cabells bells compensaven l'espantosa visió d'un cos torturat per la idiotesa. Perdona'm si sona dur", va afegir.

Si bé una dieta d'aliments crus pot tenir múltiples beneficis per a la salut, inclosa la pèrdua de pes, una millor salut del cor i un menor risc de diabetis, hi ha desavantatges en aquest règim, especialment quan no està ben planificat, segons Healthline.

Aquests inclouen deficiències en calci i vitamina D , que són necessaris per tenir ossos forts.

Això també pot conduir a nivells subòptims de B12, cosa que pot provocar anèmia, danys al sistema nerviós, infertilitat i, paradoxalment, malalties cardíaques.

Un estudi publicat a principis d'aquest mes al Journal of Nutrition va trobar que el 100% dels participants en una dieta crudivegana va ingerir menys dels 2,4 mcg de vitamina B12 recomanats per dia.

Tot i els possibles desavantatges de la dieta de Samsonova, molts dels seus devots seguidors es van negar a creure que les seves eleccions alimentàries la van portar a la mort