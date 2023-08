Borja Iglesias @ep

El futbolista internacional espanyol Borja Iglesias , davanter del Real Betis, ha anunciat aquest divendres la seva decisió de "no tornar a la selecció" fins que les coses canviïn, després que Luis Rubiales no hagi dimitit com a president de la Reial Federació Espanyola de Futbol ( RFEF), i ha instat que aquest tipus d'actes "no quedin impunes".

"Vestir la samarreta de la selecció espanyola és molt gran que m'ha passat a la meva carrera. No sé si en algun moment tornaré a ser una opció, però he pres la decisió de no tornar a la selecció fins que les coses canviïn i aquest tipus d'actes no quedin impunes", ha anunciat Iglesias des del compte a la xarxa social X (antiga Twitter).

El davanter bètic s'ha mostrat "trist i decebut" per la situació, després del petó donat per Rubiales a Jenni Hermoso diumenge passat, i ha subratllat que "no" se sent "representat pel que ha passat" a la Ciutat del Futbol de les Fregues. "Em sembla lamentable que segueixin pressionant i posant el focus sobre una companya", ha dit sobre això.

Iglesias ha disputat dos partits com a internacional amb l'equip absolut d'Espanya, i va ser convocat a la primera llista de l'actual seleccionador, Luis de la Fuente, per als partits classificatoris per a la propera Eurocopa contra Escòcia i Noruega.