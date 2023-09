Múltiples cares conegudes s'han acostat fins al tanatori de La Pau de Tres Cants de Madrid per donar l'últim adéu a María Teresa Campos , morta aquest dimarts 5 de setembre als 82 anys. Una de les primeres a arribar ha estat la periodista Ana Rosa Quintana , que s'ha mostrat "molt trista" davant la notícia de la mort. Està previst que se celebri una missa al tanatori a les 21.00 hores.

Esther Barriga, Pedro Piqueras, Isabel Jiménez i David Cantero en arribar al tanatori La Paz per acomiadar María Teresa Campos, a 05 de setembre de 2023, a Madrid (Espanya). - José Ruiz - Europa Press

"Estava a Vitòria i quan ens hem assabentat de la notícia hem vingut. Bé, no per esperat, és molt trist. Ella és la primera reina dels matins i la que ens ha obert el camí a moltes altres. Així que, una de les grans. La dona més ràpida i més preciosa que jo he conegut. Hem tingut els nostres amors i les nostres rivalitats, però sempre hem estat lleials una amb l'altra. Un dia molt trist", ha lamentat.

D'altra banda, el presentador Pedro Piqueras l'ha recordat com una persona "única" i que ha portat una vida de molta feina i d'"una convicció absoluta en el periodisme".

Iñaki Gabilondo , per la seva banda, ha destacat que ha estat "una figura extraordinària" a la televisió. "Aquest matí he dit 'el que Luis del Olmo va ser a la ràdio, ella va ser a la televisió", ha exposat.

També han volgut recordar la periodista Mariló Montero i Nieves Herrero , que, amb la cara seriosa, han recalcat que "és una pena" i que les seves filles l'han cuidat "moltíssim". "Per nosaltres és com una mare, que quan se'n va, es quedarà vivint en nosaltres el seu esperit", ha exposat Montero. "Ha estat tot molt ràpid, una dona empoderada, súper moderna, avançada al seu temps, el xou a la televisió, és ella", ha indicat davant els mitjans, ha afegit Irma Soriano .

De la mateixa manera, Sonsoles Ónega , amb el seu pare, Fernando Ónega , han recordat la periodista a les portes del tanatori. "Jo no vaig tenir l'oportunitat de treballar amb ella, el meu pare indubtablement sí i avui doncs s'amunteguen milions de records. Jo la recordo com la mestra que mirava a la tele, amb permís del meu pare, ia qui em volia semblar, amb allò com tots eren records de mestratge i de la televisió que tots volíem fer i amb què somiàvem", ha assegurat Ónega, que també ha deixat clar que el talent de María Teresa Campos "no s'hereta, simplement s'intenta emular".

Per part seva, Fernando Ónega l'ha qualificat com "un símbol de tot el periodisme". "Acomiadament una amiga, una companya admirable, però sobretot una etapa d'Espanya", ha apuntat.

La també periodista Carlota Corredera s'ha traslladat aquest dimarts fins a la capella ardent, on ha recalcat davant els mitjans la complicitat i com s'hi ha donat suport. "Sempre parlava d'aquell punt final que no arribava, però jo crec que ella ja, realment ja no tenia res a demostrar", ha exposat.

Igualment, el pare Ángel , un dels amics més íntims de la periodista, després d'indicar que la missa es produirà a les 21.00 hores, ha explicat que “quan un se'n va, el més important és sentir-se estimat i ella ja se sentia acompanyada".

Christian Galvez , que també s'ha acostat ja a la tarda a donar el seu darrer adéu a María Teresa Campos, ha subratllat l'afecte que es tenien mútuament i ha destacat la “generositat” i “espontaneïtat” de la periodista. "Ella era una mestra i nosaltres els seus aprenents", ha indicat.

A més, fins al tanaroti s'han acostat altres cares de Mediasert com David Cantero i Isabel Jiméne z, així com els directius de la cadena. També hi han acudit Lidia Lozano o Alonso Caparrós , Cristina Tárrega , José Manuel Parada , Sofia Mazagatos , Sergi Ferré o Rocío Carrasco i Toñi i Encanar Salazar (Azucar Moreno).