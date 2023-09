El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha actualitzat la xifra de beneficiats per la llei de garantia integral de la llibertat sexual, coneguda com ' llei del només sí és sí ', i ha elevat a 1.205 les reduccions de pena ia 121 les excarceracions en aplicació de la norma que va entrar en vigor el 7 d'octubre de 2022 passat. Les reduccions suposen el 31,4% dels casos revisats.

La ministra d'Igualtat en funcions, Irene Montero @ep

En una nota de premsa, l'òrgan de govern dels jutges assenyala que són dades a l'1 de setembre recollides del Tribunal Suprem, l'Audiència Nacional, els tribunals superiors de justícia (TSJ) i les audiències provincials.

Les dades suposen un lleu repunt del nombre de rebaixes i excarceracions, que l'1 de juliol passat se situava en 1.155 reduccions i 117 excarceracions.

Segons les dades facilitades, el Suprem ha acordat 34 reduccions de condemna --sentències dictades en recurs de cassació-- fet que suposa el 33% de les revisions a què ha fet front aquest tribunal. Pel que fa a l'Audiència Nacional, amb una sola reducció suposa el 14,3% de les revisions.

Als TSJ la xifra de reduccions és de 168 i 10 excarceracions, el 33,1% dels casos revisats; mentre que a les Audiències Provincials és on més casos de reduccions es registren, amb 1002 rebaixes i 111 excarceracions, el 31,3% dels casos revisats.

El CGPJ ofereix les dades desagregades dels diferents TSJ, i destaca al capdavant de reduccions el de Madrid amb 54, seguit d'Andalusia amb 17, i les Illes Balears i Catalunya amb 16. Els segueix el TSJ d'Astúries i el de la Comunitat Valenciana amb 10 reduccions de condemna, Castella-la Manxa amb 8, Navarra 7, i Aragó i Canàries amb 6.

Els TSJ que menys reduccions han aplicat són el de Cantàbria (0), la Rioja (1), Castella i Lleó (2), el País Basc i Extremadura (3), Múrcia (4) i Galícia (5). Pel que fa a excarceracions, els TSJ no han acordat cap de nova des de l'1 de juliol i segueix el número en 10: Navarra 5, Aragó 3, Andalusia 1 i el País Basc 1.

Matisa l'òrgan de govern dels jutges que aquestes dades dels TSJ corresponen a resolucions dictades en recursos d'apel·lació plantejats bé contra sentències d'instància o contra resolucions dictades per les audiències provincials en el tràmit de revisió de penes.

LES AUDIÈNCIES PROVINCIALS

Pel que fa a les audiències provincials, la de Madrid ha reduït la condemna en 130 casos d'un total de 493 revisions; la de Barcelona 66 rebaixes de 160 sentències revisades; la de València 57; la d'Alacant 55 reduccions; Cadis 50; Biscaia 42; Balears 48; i Sevilla 40. D'elles, la que ha fet més excarceracions ha estat Madrid amb 19 seguida de Cadis amb 8; Sevilla, Balears i Biscaia amb 6; i Barcelona, Burgos, Castelló, Múrcia i València amb 5.

Per contra, les audiències que han aplicat menys reduccions són les d'Àvila (0), Segòvia (1), Sòria (1), La Rioja (1), Conca (2) i Palència (2). Pel que fa a excarceracions, a la part baixa hi ha Valladolid, Terol, Toledo, Sòria, Segòvia, Salamanca, Navarra, Lleida, Lleó, La Rioja, Jaén, Osca, Granada, Guipúscoa, Conca, Càceres, Àvila, Albacete i la Corunya amb cap posada en llibertat.

El CGPJ indica no obstant que en les dades ofertes no s'inclouen les revisions de pena que puguin haver tramitat els Jutjats Penals, competents per enjudiciar delictes contra la llibertat sexual penats amb fins a cinc anys de presó, davant la dificultat de demanar aquesta informació dels òrgans unipersonals.