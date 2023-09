Shakira ho ha tornat a fer. L'expectació ha estat màxima els últims dies i aquest dijous per fi ha vist la llum la seva nova cançó, ' El JEFE'. I la colombiana no ha decebut, ja que encara que en aquesta ocasió no ataca Gerard Piqué -com sí que ha fet en els seus temes 'Session 53', 'Monotonia', 'Copa buida' o 'TQG'- sí que fa una clara al·lusió al seu pare, Joan Piqué, a qui dedica un demolidor dard que està donant molt a parlar: "Diuen per aquí que no hi ha malament que cent anys duri, però aquí segueix el meu exsogre, que no trepitja sepultura".



Una cançó amb una base de folklore tradicional mexicà que canta amb el grup asteca 'Fuerza Regida' i que va camí de convertir-se en un èxit rotund, ja que hores després del seu llançament, el videoclip acumula 3.4 milions de visualitzacions a YouTube.



Un vídeo en què Shakira, convertida en una sexy texana a lloms d'un cavall amb un total look vermell - barret, botins de cowboy i uns pantalons ajustadíssims- també pujar la temperatura amb els seus sensuals balls i moviments de maluc, lluint en aquesta ocasió la seva llarga cabellera amb trenes, un sexy minivestit negre amb faldilla de serrells, barret de volta i botes altes de taló d'agulla al mateix to.



La menció al seu exsogre no és l'únic 'missatge' que dedica a Piqué, ja que la cantant no dubta a dedicar la seva nova cançó a Lili Melgar, la mainadera dels seus fills que, es rumoreja, va avisar Shakira que el futbolista li estava sent infidel amb Clara Chía.



Cosa que va provocar el seu acomiadament immediat per part del català que, per cert, no li va pagar la liquidació que li corresponia. "Lili Melgar, per a tu aquesta cançó, que no et van pagar la indemnització", canta a 'El Cap', apuntant directament a la seva ex.



LA LLETRA COMPLETA DEL 'JEFE' TRADUIDA AL CATALÀ



7:30 ha sonat l'alarma

Jo amb ganes de ser al llit

Però no es pot

Porto els nens a les 9:00

El mateix cafè, la mateixa cuina

El mateix de sempre, la mateixa rutina

Un altre dia de merda

Un altre dia a l'oficina

Tinc un cap de merda que no em paga bé

Jo arribo caminant i ell a Mercedes Benz

Em té de recluta

El molt fill de puta, yeah

Estàs somiant amb anar-te'n del barri

Tens tot per ser milionari

Gustos cars, la mentalitat

Només et falta el salari

S'acumulen les factures, ser pobre és una brossa

La mare sempre em deia que estudiar-ho tot assegura

Vaig estudiar i no va passar res, maleïda vida tan dura

Treballo més que un cabró, però follo menys que un capellà

Quina ironia, quina bogeria, això sí que és una tortura

Et mates de sol a sol i no tens ni una escriptura

Diuen que no hi ha malament que més de cent anys dura

Però aquí segueix el meu exsogre que no trepitja sepultura

Tinc un cap de merda que no em paga bé

Jo arribo caminant i ell a Mercedes Benz

Em té de recluta (Et tenen de recluta)

El molt fill de puta (El molt fill de puta)

Estàs somiant amb anar-te'n del barri

Tens tot per ser milionari

Gustos cars, la mentalitat

Només et falta el salari

Tens un cap de merda que no et paga bé

Tu arribes caminant i ell a Mercedes Benz

Et té de recluta

El molt fill de p—

Estic somiant amb anar-me'n del barri

Tinc tot per ser milionari

Gustos cars, la mentalitat

Només em falta el salari

Lili Melgar, per a tu aquesta cançó, que no et van pagar la indemnització

Un altre pet, com sempre, alhora

Estàs somiant amb anar-te'n del barri

Tens tot per ser milionari

Gustos cars, la mentalitat

Només em falta el salari