Macropelea a Tàrrega - TWITTER

Aquest diumenge a la nit, al voltant de les 21.00 hores, s'ha produït una baralla a l'Avinguda de Catalunya de Tàrrega (Lleida), i les imatges han corregut com la pólvora per les xarxes socials. En un vídeo que està circulant per la xarxa social X - abans coneguda com Twitter - es pot veure dos grups de joves enfrontant-se per causes que la policia està investigant, encara que les primeres indagacions apunten que la macrobaralla s'iniciï després d'un partit de futbol sala.

Segons confirma El Caso , en aquests moments no s'ha confirmat cap ferit de gravetat a causa de la baralla. A més, els participants s'han denunciat mútuament.

Pel que sembla, les autoritats van arribar tard a l'enfrontament, que ja havia acabat quan van aparèixer. Només van trobar quatre persones relacionades, que van ser identificades.

Les persones identificades, dues d'origen subsaharià i dos magribins es van presentar a la comissària de Mossos d'Esquadra de Tàrrega en conèixer que s'havia iniciat una investigació, i van presentar denúncies creuades.

De moment no hi ha cap detingut pels fets.