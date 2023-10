El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg

Meta planeja implementar un nou sistema de subscripció amb què els usuaris d' Instagram i Facebook hauran de pagar fins a 13 euros per accedir als seus serveis sense anuncis i contingut publicitari personalitzat des dels telèfons mòbils.

La companyia busca alinear-se amb els requeriments imposats per la Llei de Serveis Digitals (DSA), que va entrar en vigor a finals de l'agost passat i que prohibeix a les plataformes presentar anuncis basats en l'ús de dades personals, especialment els menors.

Amb la introducció d'aquesta regulació, Meta haurà de sol·licitar el consentiment dels usuaris per mostrar anuncis personalitzats, fins ara la principal font d'ingressos , que podria veure's amenaçada per les imposicions de la Unió Europea.

Fonts relacionades amb la companyia van avançar fa un mes que estava preparant una opció de pagament per mantenir part d'aquests ingressos, en oferir Facebook i Instagram en una versió de pagament sense anuncis, segons va recollir 'The New York Times'. D'aquesta manera, la tecnològica podria complir la regulació de la UE.

Tot i això, aquestes persones properes a l'empresa han confirmat que Meta pretén continuar oferint versions gratuïtes de Facebook i Instagram amb anuncis als països membres, com ha fet fins ara.

Un portaveu de Meta ha confirmat ara que si bé la companyia creu en "serveis gratuïts recolzats per anuncis personalitzats" , està plantejant opcions per garantir que es compleixin els requisits que exigeix la regulació europea, tal com recull 'Wall Street Journal'.

Aquest diari ha concretat quins seran els preus de l'opció de pagament comentada al setembre i ha assenyalat que la companyia cobraria al voltant de 10,50 dòlars (uns 10 euros) mensuals per utilitzar un compte de Facebook o Instagram a la seva versió d'Escriptori, i uns sis euros per cada compte addicional vinculat, segons persones relacionades amb Meta.

Pel que fa als dispositius mòbils, el preu de la subscripció sense anuncis rondaria els 13 euros al mes, ja que el desenvolupador tindria en compte les comissions que cobren les botigues d'aplicacions (15% en el cas d'Apple).