Presó / Arxiu

Les presons són una zona on no hi ha mòbils... teòricament, i és que una alerta sonora del Govern dels Estats Units ha provocat que es descobrissin desenes de telèfons a les presons nord-americanes.

Dimecres passat es va realitzar una prova del Sistema Nacional d'Alerta d'Emergència . Milions d'usuaris de telèfons mòbils a tot Estats Units van rebre una notificació a través de l'Agència Federal per assegurar que les alertes d'emergència es distribuïssin de manera efectiva a nivell nacional. Una prova semblant es va fer a Catalunya ia Madrid fa uns mesos.

No obstant, als Estats Units un empleat de la presó estatal de Nova York va confirmar que havien confiscat almenys dos telèfons mòbils al centre correccional de Sing Sing durant la prova.

A la presó Coleman Low ( Florida ), també van confiscar dos telèfons mòbils durant la prova d'emergència. A més, s'han reportat testimonis similars per part de funcionaris a presons d' Arizona, Califòrnia i Illinois.