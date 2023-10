Crepe / Freepik

Una de les principals atraccions a París és el fet de comprar una crepe per la ciutat. Aquestes coques, elaborades amb farina, llet i ous, són molt famoses a la capital francesa i també a la resta d'Europa.

Tot i això, l'ajuntament de la capital francesa ha assenyalat que alguns venedors ambulants estan duent a terme pràctiques potencialment perilloses en guardar la massa a les clavegueres , segons ha revelat Le Parisien.

Segons els informes, s'han identificat casos d'aquesta situació als quioscos ubicats a l'àrea circumdant a l'icònic monument de la Torre Eiffel. Les autoritats franceses han constatat que els venedors guarden la barreja líquida en llocs no apropiats, com ara sota les tapes de les vies públiques, als desguassos del clavegueram, així com a les arquetes destinades a l'aigua i al subministrament elèctric.

D'acord amb les autoritats franceses, no només s'emmagatzemen en aquests llocs les barreges per a creps, sinó que també s'ha descobert que els venedors ambulants utilitzen aquests espais per guardar altres productes, com ara begudes, carn o fins i tot panotxes de blat de moro.

Aquest preocupant costum tindria un impacte especialment negatiu als nombrosos turistes que freqüenten la zona propera a la Torre Eiffel. Per tant, es fa una crida a la precaució a l'hora d'adquirir qualsevol producte en aquests llocs mòbils.