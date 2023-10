A empresa de automoción afincada en Valladares vive pendente dá entrada de encargos que eviten a aplicación dun expediente de regulación de emprego.

A necesidade de contar con Stellantis como unha dás salidad para esta ausencia de proxectos choca coa incerteza imperante na planta de Balaídos.

Foto: Xunta.gal

Benteler, empresa de automoción con fábrica en Valladares , en Vigo , expuxo fai unhas dúas semanas ao persoal que "nun futuro vai sobrar xente se non se conseguen máis proxectos", ou que obrigaría a un expediente de regulación de emprego (ERE), segundo informan fontes sindicais consultadas por Europa Press.



Deste xeito, indican que non hai "nada" firme sobre a mesa, senón só "unha advertencia", posto que a compañía traballa cun proxecto confirmado para Stellantis que suporían tres liñas en Mos, onde na actualidade dispón de catro --ou que levaría eliminar unha--.



Hai, segundo estas fontes, outro proxecto "pendente" para Stellantis, e dá consecución desta e outras iniciativas dependerá ou futuro dá planta.



Ou vindeiro mércores, ou comité de empresa de Benteler manterá unha reunión ao completo, nun ambiente que as fontes sindicais consultadas sinalan que é "de incerteza", pero "non a curto prazo".