Foto: Fundació La Caixa

Més transparència i rendició de comptes de les institucions públiques, i una major equitat fiscal, adreçada fonamentalment a reduir la desigualtat, són les prioritats manifestades per més de mig centenar de ciutadans i ciutadanes de Barcelona que han participat als Diàlegs Future4Citizens Barcelona .

L'esdeveniment tenia com a finalitat identificar quins són els temes que els preocupen més i proposar solucions creades des d'un diàleg obert, més enllà de les narratives polaritzants que dominen l'escenari polític.

Aquest acte de participació ciutadana, que forma part del programa Barcelona, Capital Europea de la Democràcia , ha estat organitzat pel think tank Re-Imagine Europa en col·laboració amb l' Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” i el Comitè Espanyol de la Lliga Europea de Cooperació Econòmica . Les propostes demanades seran transmeses als grups polítics representats al Parlament Europeu, de cara a enriquir l'agenda de debat de cara a les Eleccions Europees del 2024.

L?esdeveniment va comptar amb les intervencions d? Arantxa Ribó , directora de l?Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”; Erika Staël von Holstein , cofundadora i Chief Executive de Re-Imagine Europa; Francesc Homs , president del Comitè Espanyol de la Lliga Europea de Cooperació Econòmica; i Irene Milleiro , directora d'Ashoka Espanya que forma part del Consell Assessor de Re-Imagine Europa des dels seus orígens.

El discurs d'obertura va anar a càrrec del sociòleg i exministre d'Universitats Manuel Castells, Wallis Annenberg Chair professor a l'Annenberg School of Communication (University of Southern California), que va destacar que “vivim en un món cada cop més insegur, violent i confús , en què hem perdut l'orientació.” “La confusió, va assenyalar, només es pot aclarir si tots plegats busquem idees. No es tracta de fer política, es tracta de fer-nos nosaltres, de prendre control de les nostres vides”.

Castells va alertar sobre la creixent polarització regnant a la societat en un moment de forta pèrdua de credibilitat de les institucions: “ La majoria de la gent al món ia Europa, no confiem en les institucions polítiques i burocràtiques ”. Això fa que es posin en qüestió totes les polítiques i “condueix a una polarització creixent a tota la societat, a tots els temes. Perquè en aquest buit de credibilitat de les institucions hi entren discursos totalment destructius ”. Una cosa que passa fonamentalment a través de les xarxes socials: “però això no és culpa de les xarxes socials”, va apuntar. Les xarxes socials som nosaltres. S'hi expressen tota mena d'idees, de tendències i d'ideologies”.

Per trobar solucions que realment acceptem, Castells considera essencial recuperar la confiança i el relat. “ Els Diàlegs Future4Citizens tenen com a objectiu que les persones puguin recuperar el relat de les seves vides , una cosa essencial per poder prendre les nostres pròpies decisions a partir de la nostra pròpia comprensió del món en què vivim, mitjançant una deliberació entre tots nosaltres. Sense això no hi ha consciència. I si no hi ha consciència, no hi ha res”.

El professor va recordar que l'any que ve hi ha eleccions europees i això ens obre una nova oportunitat per “ tornar a l'Europa dels valors i projectar-los cap al futur”. Que Europa no sigui només arranjaments burocràtics o aliances polítiques que reprodueixen la polarització que existeix a cada país.Si Europa cal és per construir un projecte de vida en comú després de segles de matar-nos els uns als altres durant segles". Castells afegeix que "La construcció de la Unió Europea va representar l'esperança que podem viure junts, construir junts, somiar junts, de tenir la força institucional, social i política de construir una consciència col·lectiva per poder proposar un món millor”, va afegir.

Amb ocasió de les eleccions europees, previstes per al 2024, “podem aprofitar per llançar una sèrie de debats cívics que construeixin una consciència col·lectiva i d'alguna manera hi ha una veu col·lectiva europea que proposi noves idees i una voluntat de coexhistir, conviure i somiar”. Un projecte iniciat amb els Diàlegs Future4Citizens de Barcelona, que es veurà acompanyat per esdeveniments similars a altres capitals europees dins del Projecte Europeu Orbis , que té com a finalitat impulsar noves formes de participació democràtica a Europa.