La Federació de Comunitats Jueves d'Espanya (FCJE) i l' Observatori d'Antisemitisme a Espanya han advertit que aquest mes s'està produint una "eclosió i emergència d'antisemitisme" a Espanya, arran de la guerra entre Israel i Hamàs, provocada pels atacs perpetrats pel grup terrorista el 7 d'octubre passat contra Israel.

El president de la Federació de Comunitats Jueves d'Espanya i portaveu de l'Observatori de l'Antisemitisme, Isaac Benzaquén, durant la presentació de l'Informe sobre Antisemitisme a Espanya 2022. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Així mateix, han titllat d'"antisemites" les declaracions de la vicepresidenta del Govern en funcions i líder de Sumar, Yolanda Díaz, acusant Israel de "crims de guerra", i de la ministra de Drets Socials en funcions i líder d'Unidad Podemos, Ione Belarra, parlant de "genocidi" a Gaza.

Així ho han posat de manifest aquest dilluns en una roda de premsa a Madrid per presentar els resultats de l'Informe sobre l'Antisemitisme a Espanya 2022.

"Aquí hi ha israelians vivint que ens han trucat dient que tenen molta por, que han estat fustigats; persones amb doble nacionalitat i persones jueves i amics de les comunitats jueves. Tot aquest col·lectiu com a mínim, si no la societat en el seu conjunt, està afectat per l'eclosió, l'emergència tremenda d'antisemitisme que estem vivint ara mateix", ha alertat el president de Moviment contra la Intolerància i codirector de l'Observatori d'Antisemitisme a Espanya, Esteban Ibarra, cosa que ha subscrit la FCJE.

A més, el president de la Federació de Comunitats Jueves d'Espanya (FCJE), Isaac Benzaquén, ha assenyalat que, acollint-se a la definició de l'Aliança Internacional per al Record de l'Holocaust (IHRA), les declaracions d'Ione Belarra i Yolanda Díaz, que han parlat de "genocidi" i de "crims de guerra", respectivament, són "constitutives d'antisemitisme".

En aquest sentit, les comunitats jueves han demanat una "sola veu" del Govern encara que des de la FCJE han destacat que, per part del president de l'Executiu, Pedro Sánchez, i d'Exteriors hi ha hagut des del principi "una veu clara i contundent" malgrat a la “postura completament diferent” de Podem i Sumar.

Esteban Ibarra, ha indicat que les "crítiques a la política israeliana" són "legítimes" com les que es realitzen contra qualsevol altre estat, però ha advertit que fer responsable el poble jueu de les accions del govern israelià, i la "demonització" de les persones jueves sí que és "antisemitisme".

CAP PROBLEMA AMB LA SOLIDARITAT CAP AL POBLE PALESTÍ



En aquest sentit, Ibarra ha precisat que no tenen "cap problema" amb la "solidaritat amb el poble palestí" ni que la gent "es mobilitzi per la pau" perquè no volen "guerres", però ha fet una crida a "revisar " el que es publica a les xarxes socials perquè, segons ha avisat, estan apareixent "de forma massiva" missatges que estigmatitzen el conjunt dels jueus.

També s'han mostrat "molt preocupats" per actes com l'"assalt" a un hotel de Barcelona, on el 21 d'octubre passat, unes 50 persones van ocupar l'entrada de l'establiment de propietat israeliana sota el lema 'Aturem el genocidi a Gaza'; o com els fets ocorreguts el 18 d'octubre a Melilla, on un grup que havia participat en una concentració pro Palestina va anar a la sinagoga per cridar davant les portes consignes contra Israel i cremar banderes d'aquest país.

NO TANQUEN SINAGOGUES NI COL·LEGIS



Per la seva banda, Isaac Benzaquén ha precisat que a les comunitats jueves d'Espanya la sensació no és de "temor" però sí de "gran preocupació" , tot i que ha assenyalat que no han tancat ni les sinagogues ni els col·legis jueus. "Tant israelians com palestins necessiten i volen la pau. Israel no està lluitant contra els palestins sinó contra uns terroristes", ha dit.

Durant la roda de premsa, també s'han presentat les dades de l'Informe sobre l'Antisemitisme a Espanya 2022, que revela que els actes antisemites es mantenen majoritàriament a l'entorn d'Internet i les xarxes socials, encara que també es registren "diversos incidents de vandalisme , molts dels quals van ser remesos als tribunals".

El document cita dades del Ministeri de l'Interior, segons les quals, el 2022, es van comptabilitzar 1.869 delictes d'odi a Espanya, 13 dels quals van ser per antisemitisme, una xifra similar a la de l'any anterior, quan es van registrar 1.802 delictes d'odi , dels quals, 11 antisemites. Tot i això, des de l'Observatori han avisat que existeix una "falta de monitorament" del problema i que hi ha una "xifra submergida".

A l'àmbit institucional, l'informe assenyala alguns esdeveniments ocorreguts el 2022 com l'aprovació per la Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació del Parlament de Catalunya d'una proposta de resolució que assegura que el règim que aplica Israel a Palestina “es pot considerar un crim d''apartheid'" i és "contrari al dret internacional" o el suport per part de Barcelona a Comú, partit de l'alcaldessa Ada Colau, de la campanya 'Barcelona amb l'apartheid, no' per trencar l'agermanament signat el 1998 entre la ciutat i Tel Aviv. També recullen incidents com pintades i cartells contra els jueus.