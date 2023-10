La Princesa Leonor de Borbó i Ortiz, complerts els 18 anys, en un acte solemne al Congrés dels Diputats, jurava la Constitució com a tràmit necessari que li permetrà des d'ara heretar la Corona davant de qualsevol eventualitat del Rei Felip VI . La princesa d'Astúries, arribat el moment, pot ser reina d'Espanya gairebé dos segles sense que cap dona ocupés el tron. L'última reina va ser Isabel II. Només tres dones han estat reines titulars: la primera Isabel I de Castella, coneguda com a Isabel la Catòlica; la segona, la seva filla Joana I de Castella, Aragó i Navarra. Se la coneixia com Juana la Loca.

La Princesa Leonor en arribar al Palau de la Zarzuela, a 31 d'octubre de 2023, a Madrid (Espanya).



Al Congrés, l'esperaven els representants dels tres poders de l'Estat: l'executiu, el legislatiu i el judicial a més dels diputats, els senadors, els expresidents del govern, entre d'altres.



L'acte tan important d'aquest dimarts al Congrés significava el suport a la permanència de la Monarquia, com a la figura de la princesa que dóna una imatge moderna i propera que atrau una bona part de la joventut. Els canvis a la Casa Reial ja van començar amb l'actual Rei Felip VI, que no ho ha tingut gaire fàcil aquests 10 anys que porta al capdavant de la prefectura de l'Estat.



Després de l'acte de la jura, els presents van aplaudir durant cinc minuts, més dels que al seu dia havia rebut el seu pare quan li va tocar viure el mateix que Leonor. Es pot interpretar el suport de tothom a la monarquia en uns moments que no estan sent gaire agradables per al Rei.



Les absències de tres ministres del govern pertanyents a Podem un gest de manca de respecte institucional impropi de les persones que exerceix càrrecs .Cal recordar-los que quan van ser nomenats als seus càrrecs davant del Rei tots ells van manifestar: “Prometo/juro per la meva consciència i honor complir fidelment amb les obligacions del càrrec de ministres… amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i mantenir en secret les deliberacions del Consell de ministres”. És clar?, crec que sí, el que passa és que les poses de cara als seus clients han d'evidenciar-que ho han fet falta en els seus respectius càrrecs- més quan les coses no els van gaire bé i volen marcar perfil propi, Si accepten, ho han de fer tot, sinó que renunciïn i siguin coherents. El que ha fet és senzillament un posat que tant els agrada



El mateix es pot dir dels presidents autonòmics de Catalunya, Euskadi i els representants dels partits ERC, Junts, Bildu, PNB i el Bloc Nacionalista Gallec (BNG) , els grups que donen suport - previsiblement- a la investidura de Pedro Sánchez. Cinc grups que els passa el mateix que als tres ministres podemites que interpreten el seu paper com els ve de gust sense importar-los el perquè hi són. Un exemple per a la ciutadania de nota. Això no és democràcia, ni respecte a les institucions, la Constitució i per suposat cortesia. Han d'aprendre tant dels seus antecessors en els càrrecs que és una pena!



Aquest 31 d'octubre també serà recordat perquè un dia abans, casualment, tenia lloc la reunió del fugit Carles Puigdemont i el secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdá, en representació de Pedro Sánchez La reunió va ser la foto amb fons de la fotografia d?una urna de la consulta il·legal. Puigdemont volia escenificar que ell és artífex del pacte, que Sánchez ho necessita que s'ha estat capaç d'aconseguir l'amnistia , que ha passat de profug a "president". ¿Hauria demanat també fer la reunió un dia abans de que la princesa jurés la Constitució? Pot ser. Deia l'escriptor britànic Ian Fleming creador del personatge de James Bond que “jo igual que Déu ni jugo a l'atzar ni crec en la casualitat”. Alguna cosa sabia de la intriga, complots i l'espionatge.