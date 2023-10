As condicións climatolóxicas son moi desfavorables lestes días na costa galega e moito peor porase ou panorama nas próximas horas, pero ou mal tempo non impediu a moitos barcos saír a faenar este martes. Nas últimas semanas foron varios vos días nos que a flota permaneceu amarrada polo mar picado, aínda que hoxe algúns asumiron ou risco de soltar amarras, como vos catro tripulantes do 'Novo Abeijón', un barco veterano que sufriu un contratempo esta mañá e que terminou afundido fronte á costa de Muros.

Vos catro tripulantes dá embarcación tiveron que abandonar a nave e ou pesqueiro foise a pique ante Monte Louro. Afortunadamente, ou suceso resolveuse co catro pescadores alcanzando as rocas e subindo ao alto dous saíntes contra vos que rompían as ondas.

Nesta circunstancia, vos equipos de Salvamento Marítimo, avisados por outros pesqueiros dá zona, chegaron ao lugar e desenvolveron un operativo complexo para poder aproximar aos naufragos. Para entón, ou pesqueiro estaba xa totalmente zozobrado entre as rocas e sufría ou embate dás ondas, dificultando aínda máis vos labores dous rescatistas.

Finalmente, foi a Pesca 1 dúas Gardacostas de Galicia ou que puido socorrer aos tripulantes, subilos ao helicóptero e trasladalos ao Hospital do Barbanza, onde confirmaron que se atopan ben e que todo quedou nun susto.