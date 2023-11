La Guàrdia Civil col·loca la secretària general d' ERC, Marta Rovira, al centre de la investigació oberta a l'Audiència Nacional per Tsunami Democràtic en sostenir que és "amb molta probabilitat" la usuària de l'aplicació de missatgeria xifrada 'Threema' que actuava sota el pseudònim de 'Matagalls' i que tenia "un coneixement previ d'almenys certes accions de la plataforma".

Arxiu - La secretària general d'ERC, Marta Rovira, en declaracions als mitjans. ERC (Foto d'ARXIU) 12/1/2023

Així consta en un informe que la Prefectura d'Informació de la Guàrdia Civil i que ha estat presentat al jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón , que instrueix la causa oberta contra aquest moviment pel seu paper en els disturbis que van seguir la sentència del Suprem que va condemnar els líders del 'procés' independentista català a la tardor del 2019.

Apunta a més que ' Matagalls ' en els seus missatges "no només ha beneït Tsunami, sinó que també és la persona autoritzada per discutir i defensar el projecte de Tsunami davant estructures, entitats i organitzacions, s'entén que de l'àmbit independentista, que poguessin estar a contra".

Sobre el rol de Rovira, afegeix que si bé en poc temps el moviment va rebre el suport directe de diverses i destacades figures de l'espectre polític català, i líders de referència del moviment independentista, no obstant és Rovira "la personalitat que més ràpid va retuitejar el primer missatge de Tsunami" perquè "només va trigar tres minuts a llegir el tuit, retuitejar-lo, pensar un comentari i transcriure'l".

L'ESTRUCTURA DE SUPORT



El document de la Guàrdia Civil, que analitza el paper de vuit investigats més, conclou a més que Tsunami Democràtic es va idear amb l'objectiu de "provocar grans perjudicis econòmics a les principals estructures del sistema econòmic" i "desestabilitzar l'economia espanyola", i ressalta que l'element diferenciador d'aquest moviment va ser “l'estructura de suport que el va sustentar en matèria comunicativa, logística, legal, econòmica o operativa”.

En més de 200 pàgines, la Guàrdia Civil sosté que de les evidències intervingudes en la investigació es pot concloure que les accions van ser "planejades premeditadament i amb una clara intencionalitat" i que Tsunami "va néixer amb l'ànim de ser la iniciativa que vehiculitzés la resposta a la sentència del Tribunal Suprem i que va consistir en l'execució de les majors accions de mobilització social viscudes a Catalunya les quals, la majoria de les vegades, acabaven en disturbis i aldarulls”.

Manté que la desestabilització econòmica d'Espanya es va buscar amb "el bloqueig dels aeroports de Barcelona i Madrid" , i afegeixen que a més des de Tsunami es va intentar "aïllar Espanya de la resta d'Europa" amb el tall de l'autopista AP-7 a la frontera amb França i amb la marxa lenta que van anomenar 'Operación Caracol', que va consistir en l'alentiment del trànsit a la frontera d'Espanya amb França a Behobia (Guipúscoa).

Des de la Guàrdia Civil consideren que també s'ha buscat des d'aquest moviment "internacionalitzar el conflicte projectant una imatge antidemocràtica d'Espanya a l'exterior". I sostenen que "no va sorgir de forma espontània, sinó que va ser el resultat d'una estratègia minuciosament planificada": "Tsunami Democràtic va ser una eina que va servir com a element desestabilitzador i de pressió política a través de la mobilització social a gran escala".

Per això, i atenent el resultat de les accions dutes a terme, la Guàrdia Civil conclou que sí que es va produir "una alteració greu de l'ordre i de la pau pública en què hi va haver moments en què es va posar en risc la integritat física dels usuaris de la via pública, així com la llibertat i el patrimoni de molts ciutadans de Catalunya”.

Aquest informe de la Benemèrita entra a detallar el paper dels principals investigats per aquesta causa, i deixa clar des de l'inici que aquest moviment social va ser en realitat iniciativa d'un grup de persones que "necessàriament tenen vastos recursos materials, humans i econòmics" . Així, sosté que s'han trobat evidències que mostren que hi va haver “una connivència per part dels principals sectors i determinades entitats civils independentistes”.

D'altra banda, i després de detallar el perjudici econòmic que va poder suposar cadascuna de les accions, l'informe afegeix que per fer-ne alguna "va ser necessari cometre un altre tipus d'il·lícits com, per exemple, la falsificació de targetes d'embarcament de avió". Això va permetre que es poguessin esquivar els controls daccés a lAeroport de Barcelona.

I ressalta que tot i això, l'element diferenciador d'aquest moviment respecte a altres iniciatives ciutadanes "és l'estructura de suport que el va sustentar en matèria comunicativa, logística, legal, econòmica o operativa, entre d'altres". "Les feines pròpies d'aquests àmbits o àrees de treball eren desenvolupades per equips de persones seleccionades segons la seva experiència professional i aptituds, conformant així una organització", assevera.