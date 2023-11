Llaunes de refresc. Foto: Europa Press

La tendència entre els nens més petits a beure amb freqüència refrescos amb cafeïna pot indicar un major risc de consum d'alcohol en el futur, segons suggereix una nova investigació publicada a la revista a la revista especialitzada Substance Use & Misuse.

En un estudi realitzat amb més de 2.000 nens nord-americans d'entre nou i deu anys, els que van declarar beure refrescos amb cafeïna cada dia tenien un any després el doble de probabilitats d'afirmar que havien begut alcohol.

Els resultats de l'estudi també demostren que els bevedors diaris de refrescos amb cafeïna són més impulsius i tenen pitjor memòria de treball.

A cadascuna de les conclusions es van tenir en compte altres factors, com els antecedents familiars de consum de drogues i el baix nivell educatiu dels pares.

Tot i que les fortes associacions entre el consum de begudes amb cafeïna i el futur consum de substàncies estan ben documentades a l'adolescència i l'edat adulta, les conclusions de l'equip coreà són les primeres que demostren resultats similars en nens petits.

En adolescents, investigacions anteriors han demostrat que els que consumeixen regularment begudes energètiques tenen cinc vegades més probabilitats de consumir alcohol o marihuana en un o dos anys.

En aquest nou treball es van utilitzar dades de l'Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) Study, el gran estudi longitudinal sobre el desenvolupament cerebral i la salut infantil als Estats Units.

L'equip d'experts pretenia no només comprovar si hi havia una connexió entre el consum d'alcohol i el de refrescos amb cafeïna als nens més petits, sinó també comprendre millor la relació entre el consum d'aquesta beguda i factors de risc ben coneguts del trastorn per consum de substàncies, com la disminució de la memòria de treball (per exemple, retenir una seqüència curta de números al cap durant uns minuts) i l'augment de la impulsivitat.

Per comprovar aquestes funcions cognitives, es va encomanar als nens una sèrie de tasques mentre es registrava la seva activitat cerebral. Per exemple, en una tasca, els participants havien de determinar si un objecte que se'ls presentava era el mateix que el mostrat als dos assaigs anteriors.

Els resultats van mostrar que tant l'alta impulsivitat com la baixa memòria de treball estaven associades significativament amb el consum diari de refrescos amb cafeïna.

Curiosament, els nens que bevien regularment refrescos amb cafeïna també mostraven una activitat cerebral diferent en comparació dels companys que no bevien.

Per exemple, en realitzar la tasca de control d'impulsos, els bevedors diaris mostraven una activitat menor en una regió del cervell denominada còrtex cingulat anterior (CCA). La reducció de l'activitat a l'ACC s'observa sovint en nens amb trastorns per dèficits d'atenció amb hiperactivitat (TDAH) i en persones amb trastorns per consum de substàncies.

Mentrestant, a la prova de memòria de treball, els bevedors diaris van mostrar una menor activació en una regió cerebral denominada gir frontal inferior (IFG), que forma part del lòbul frontal. Estudis anteriors han demostrat que una menor activació al còrtex frontal està relacionada amb una menor capacitat de memòria de treball.

En conjunt, aquestes troballes suggereixen una forta associació entre el consum diari de refrescos i una memòria de treball baixa i una impulsivitat alta, que en si mateixos són reconegudes com a factors de risc per als trastorns per consum de substàncies.

L'autora principal, Mina Kwon, del Departament de Psicologia de la Universitat Nacional de Seül (Corea del Sud), explica que aquests resultats "suggereixen que el consum diari de refrescos amb cafeïna en nens prediu el consum de substàncies en un futur proper".

"Una possible explicació és que les substàncies contingudes als refrescos amb cafeïna (cafeïna i sucre) podrien induir un efecte toxicològic al cervell, fent l'individu més sensible als efectes reforçadors de drogues més dures com l'alcohol", apunta.

"Això es coneix com la 'hipòtesi de la porta d'entrada', tot i això, també és possible una teoria alternativa, coneguda com la 'hipòtesi de la responsabilitat comuna'", precisa.

La idea subjacent a aquesta teoria és que els nens que per naturalesa són menys capaços de regular els seus impulsos són més propensos a buscar i provar substàncies com la cafeïna a una edat primerenca. Després, a mesura que creixen i els és més fàcil accedir a substàncies il·lícites, poden passar a drogues més dures com l'alcohol.

"Consumir sovint refrescos amb cafeïna podria indicar un risc més gran d'iniciar-se en el consum de substàncies en el futur, a causa dels factors de risc comuns entre els dos comportaments", afegeix el professor Woo-Young Ahn, director del Laboratori de Ciències Clíniques Computacionals de la Universitat Nacional de Seül.

"Els nostres resultats tenen importants implicacions per a les recomanacions de salut pública, ja que el nostre estudi proporciona una visió nova dels correlats neuroconductuals del consum de refrescos amb cafeïna en nens, que poques vegades s'ha avaluat", afegeix.

Per això, subratlla que "és vital desenvolupar recomanacions basades en l'evidència per al consum de refrescos amb cafeïna en menors. No hi ha consens sobre una dosi segura de cafeïna en nens, i alguns nens podrien ser més vulnerables als efectes adversos associats amb el consum freqüent de cafeïna que altres".

"Encara que donem suport a la solidesa dels nostres resultats principals aplicant mètodes estadístics que podrien controlar altres variables de confusió, també reconeixem que múltiples variables diferents de la ingesta de refrescos amb cafeïna poden intervindre en la relació entre els factors de risc neuroconductuals i el futur consum d'alcohol " , indiquen els investigadors.

L'equip d'experts recomana una "necessitat crítica" de recerca futura per veure si hi ha un patró entre el consum de refrescos amb cafeïna entre els nens de nou a deu anys i el consum d'altres substàncies més dures a mesura que envelleixen.