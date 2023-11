Joseph Oughourlian / Imatge d'arxiu

Les recents sessions al mercat no han estat favorables per al Grup Prisa . Tot i que és veritat que el volum de transaccions no ha estat significatiu, també és cert que, després de la divulgació dels resultats més recents el 31 d'octubre, les accions del grup han experimentat una nova depreciació.

En aquesta data, el valor de les accions era de 34 cèntims, però actualment es cotitzen a 0,30 euros. Durant l'últim mes, l'acció ha patit una pèrdua del 17% del valor.

En aquest context, el president de la companyia, Joseph Oughourlian, ha portat a terme dues transaccions mitjançant les quals ha adquirit prop de 5,3 milions d'accions, per un valor total aproximat d' 1,5 milions d'euros , el 8 passat i 11 de novembre.

Oughourlian també ha adquirit les accions fent servir els seus propis recursos. En altres paraules, no ha realitzat la compra a través d' Amber Capital i les seves subsidiàries, les quals tenen el 29,56% del capital de Prisa i es troben properes al límit legal del 30% de propietat. Superar aquest llindar requeriria l'obligació de llançar una Oferta Pública d'Adquisició per augmentar-ne la participació en el grup.

Aquesta aposta demostra la confiança que hi ha en el projecte, tot i que la trajectòria econòmica del grup ha generat que la seva inversió a l'empresa, xifrada en 300 milions d'euros segons les declaracions, es vegi compromesa.

Aquesta situació es deu a la disminució del 80% en el valor de les accions de l'empresa en els darrers cinc anys, i al descens del 93% des que Amber Capital va admetre a l'agost del 2015 que la seva participació a Prisa havia superat el 3% . A més, cal considerar les ampliacions de capital i l'adquisició de bons convertibles en accions en què Amber ha estat involucrat.

És cert, com va afirmar en una Junta d'Accionistes en resposta a una queixa plantejada des de l'àmbit de la família Polanco, que la situació financera del grup estava al límit quan va assumir el càrrec. En aquell moment, el deute era de 756 milions d'euros.

Tot i això, la situació financera de l'empresa continua sent summament complexa. A principis del 2023, els socis van haver de desemborsar més de 100 milions d'euros com a part d'una operació per adquirir bons convertibles obligatòriament en accions. Aquesta estratègia es va idear per fer front a l'augment dels interessos del deute, causat per l'increment de les taxes a la zona euro.



A data del 30 de setembre, les obligacions de Prisa amb els bancs assolien els 807 milions d'euros, i ha disminuït un 5,7% respecte al tercer trimestre del 2022.

Des de començament de l'any, el grup ha acumulat pèrdues per un total de 36,7 milions d'euros . La seva relació deute net / EBITDA és pràcticament similar al registrat a principis de 2021, situant-se en 4,3 / 4,25.