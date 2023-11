Foto: Aigües de Barcelona

Aigües de Barcelona i la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) han celebrat la graduació de la tercera promoció d’estudiants del programa Beques Joves Talents, en un acte a l’edifici Ciutat de l’Aigua que també ha servit per donar la benvinguda als cinc nous joves becats del curs 2023/24.



Iniciat el 2016, el programa ha becat un total de 34 joves i, actualment, té 23 alumnes becats cursant estudis en universitats públiques catalanes. Les tres alumnes graduades de la tercera promoció del programa Beques Joves Talents han cursat els graus en Bioquímica (Universitat Autònoma de Barcelona), Òptica i Optometria (Universitat Politècnica de Catalunya) i Comunicació Audiovisual (Universitat Pompeu Fabra).



Felipe Campos, conseller delegat d’Aigües de Barcelona, ha remarcat durant la seva intervenció a l’acte “el valor de les aliances amb entitats com la CONFAVC”, per fer realitat iniciatives com el programa Beques Joves Talents, “amb el qual volem facilitar l’accés a la universitat de joves brillants, independentment dels recursos que tinguin”. A més, Felipe Campos ha afegit que “l’acció social i el compromís amb les persones són eixos fonamentals de l’activitat d’Aigües de Barcelona. Amb programes com aquest, volem contribuir a una societat més equitativa i sostenible, on es promogui la igualtat d’oportunitats, i això ho fem en col·laboració amb les entitats del territori, en aquest cas, la CONFAVC”.



L’acte de graduació ha comptat amb les intervencions de Jordi Giró, president de la CONFAVC, i Rosalina Alcalde, directora dels programes d’Abandonament Escolar Prematur de la Fundació Bofill.



La part central de l’acte l’han protagonitzat les tres joves graduades, que han participat en la taula rodona sobre el Futur i el Talent, moderada per Mònica Rubio, responsable de projectes d’Acció Social d’Aigües de Barcelona. Durant les seves intervencions, les graduades han explicat la seva experiència durant la carrera, destacant la importància d’haver obtingut la beca per cursar els estudis desitjats.

Les persones, al centre



L’objectiu principal d’aquest programa és acompanyar joves acadèmicament brillants amb recursos econòmics limitats perquè puguin dur a terme estudis universitaris, fomentant, d’aquesta manera, la inclusió i equitat en l’educació. Els estudiants adherits al programa reben una beca que cobreix, per cada curs durant tota la carrera, l’import de la matrícula i 1.500 euros per a despeses relacionades amb els estudis. A més, un dels aspectes diferencials del programa és que els joves tenen un acompanyament especialitzat al llarg de tots els estudis, de la mà de la CONFAVC, a través del programa Aula Actual, per afavorir el desenvolupament de les seves competències transversals i l’acostament al món laboral.

Foto: Aigües de Barcelona

Des del 2021, en què es va graduar la primera promoció, ja han obtingut el títol universitari 11 joves. Aquesta iniciativa és un clar repte de futur i progrés, ja que les beques aposten per desenvolupar un futur professional en camps estratègics com la transformació digital, la innovació, la sostenibilitat i el desenvolupament social.



Les persones participants al programa poden accedir a oportunitats de treball i continuar tenint un grup de referència en l’acostament al món laboral gràcies al programa Alumni, que fomenta compartir experiències i fer xarxa de col·laboració entre els participants. El programa Beques Joves Talents és una mostra del ferm compromís social i de la voluntat d’Aigües de Barcelona de posar les persones en el centre de la seva activitat i fomentar les aliances publicoprivades, que permeten millorar l'ocupabilitat de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat.