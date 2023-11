Fátima (nom fictici) és una dona marroquina víctima de violència de gènere per part de la seva exparella, que l'amenaçava "amb un ganivet de grans dimensions cada dia", segons ha assenyalat en una entrevista amb Europa Press, amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones, que se celebra aquest 25 de novembre.

Yoana (nom fictici), víctima de violència de gènere. - EUROPA PRESS

Un total de 52 dones han estat presumptament assassinades per violència de gènere des de començament d'any, dues més que tot el 2022. A més, aquest 2023 s'han registrat 29 intents d'homicidis per aquest motiu, segons ha revelat la fiscal de Sala de Violència contra les Dones, Teresa Peramato, en una entrevista. Una informació que ha considerat "valuosa", ja que pot aportar dades, fins ara desconegudes, per part de les supervivents d'aquests actes.

En aquest sentit, la presidenta de l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Àngels Carmona, ha revelat en una entrevista que a l'any a Espanya s'instrueixen uns 10.000 assumptes de dones amb lesions greus per violència masclista.

Segons indica Fàtima, si escau les amenaces i les vexacions eren diàries, però, entre llàgrimes, recorda alguns dels moments més durs, tant per a ella com per als fills. Un apunta que va ser quan va trencar aigües en l'embaràs del seu segon fill. "Em deia que sortiríem a l'hospital quan jo anés a arribar ja morta", recalca per assegurar que, finalment, va tenir el nen al cotxe.

A més, destaca que durant un cert temps va haver de dormir amb els seus dos fills menors en un matalàs sense molls, mentre la seva exparella ho feia en un llit nou.

Després de posar fi a la seva situació, Fàtima va recórrer a l'Associació Alanna, que li va oferir acompanyament, ajuda i refugi els dies més difícils. De fet, afirma que va ser desnonada del pis on residia amb la seva exparella, i va haver de quedar-se en una de les instal·lacions de l'associació.

El procediment judicial de Fàtima encara no ha conclòs però un jutjat d'instrucció valencià va dictar interlocutòria per prohibir a la seua exparella aproximar-se a menys de 200 metres del domicili d'ella, així com del seu lloc de treball i de qualsevol lloc que freqüenti. A més, al moment, es va acordar una ordre protecció a la víctima.