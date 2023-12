Tot i que la capital d'Espanya és, com diu la constitució de 1978, “la vila de Madrid” ia la ciutat del Manzanares ha estat durant els quatre últims segles, va alternar al principi durant cert temps aquesta condició amb Valladolid i hi ha hagut alguns períodes en els que ha tingut altres ubicacions temporals per raons bèl·liques o senzillament de vacances. Els darrers monarques de la casa de Borbó fins al senyor Alfons XIII van escollir Sant Sebastià i Joan Carles I Palma de Mallorca, però entre 1729 i 1733 Felip V, el primer d'aquesta dinastia, va residir a Andalusia, principalment a Sevilla, encara que també a Granada , Cadis i moltes altres poblacions i va decidir passar l'estiu de 1730 a Cazalla, una localitat situada al bell mig del Parc Natural de Sierra Morena i avui declarada reserva de la biosfera per la UNESCO.

Pocs historiadors han conegut millor la figura de Felip V, el primer a Espanya de la casa de Borbó, que el doctor Pedro Voltes Bou, a qui va dedicar investigacions sesudes. A la seva biografia sobre aquest monarca recorda el que va ser catedràtic de la Universitat de Barcelona que “per les calors fortes va disposar marxar el rei a un poble de Sierra Morena i va sortir (el 5 de juliol de 1730) per a Cazalla. D. El rei, amb tota la família reial, va estar molt bé; però la cort, molt incòmoda, havent d'allotjar-se'n una part a Constantina. Patiño es va allotjar al convent d'Agustinos. Va durar aquesta jornada prop de dos mesos, i durant ella va rebre el rei la nova d'haver entrat a Cadis, el 18 d'agost, els flots que havia vist l'any anterior sortir del Port de Santa Maria, manada pel marquès Mari. Formaven-la tres navilis de guerra i deu mercants amb crescut tresor”. Va ser una estada breu en el transcurs de la qual “es va accentuar el desordre mental del rei Felip, del qual va ser la reina víctima immediata. Rodríguez Villa i molts altres autors refereixen que el sobirà va fer trasbalsar les hores. Havia convertit la nit en dia i el dia a la nit, invertint l'ordre de les funcions de palau. Després de pondre's el sol, prenia l'esmorzar; dinava a la una de la nit”.

Aquesta població de la Serra Nord sevillana està envoltada per un magnífic entorn de gran riquesa forestal i agrícola. Posseeix, a més, un ric patrimoni cultural format pel monestir de la Immaculada Concepció, del segle XV, que va ser construït sobre les restes d'un pavelló de caça del rei Pere I el Cruel; l'església de La nostra Senyora de la Consolació, declarada bé d'interès cultural, que es va edificar adossada a les antigues muralles coixins en arquitectura mudèjar, transformada més tard en renaixentista i encara reformada novament al segle XVIII, als murs de la qual queda una empremta inesborrable - una canonada- de l'última contesa civil; l'antiga església de Sant Benet, d'estil gòtic mudèjar; el convent barroc de San Francisco; el convent de la Mare de Déu, del segle XVI; l'església de La nostra Senyora del Carme i el santuari de La nostra Senyora de la Muntanya, patrona de la localitat, advocació que dóna nom, per cert, als exquisits mantegats de la casa Blat.

Als afores del centre urbà hi ha el monestir de la Cartoixa que va ser erigit sobre una antiga mesquita del segle VIII. El 1416 el van ocupar els jerònims i després els cartoixans, que van romandre fins que, amb la desamortització, va quedar abandonat al segle XIX. Va tenir llavors diferents usos -va acabar sent corral d'ovelles- que el van deteriorar seriosament. Adquirit a l'Estat, va passar per diverses mans –“els Cartoixans”, Alexandre Hamilton, “la Cordobesa”- fins a recaure finalment a la família Bourquin, que l'ha restaurat completament i transformat en un excel·lent allotjament rural ( info@lacartuijadecazalla.org ) l'actualitat és un lloc idoni per a la celebració de casaments, convencions i tota mena de reunions, però també de cerimònies xamàniques, recessos o sessions de medicina natural, com ens va explicar Carolina Bourquin.

Un altre allotjament rural caçallenc, aquest a tres quilòmetres de la població, és el de Las Navezuelas, un antic molí d'oli del segle XVIII, també reconvertit per a aquesta funció hotelera i amb tota mena de serveis, inclòs el de restauració ( info@lasnvezuelas. com )

La proximitat de Cazalla de la Serra amb les explotacions mineres de la comarca, als treballadors de les quals s'abonava en el passat part del salari en aiguardent, va estimular la instal·lació de nombroses destil·leries de les quals actualment només en queden dues. Una d'elles, Miura, elabora els tradicionals anisos secs i dolços, així com el famós licor de guindes que és típic d'aquesta població i una crema deliciosa que va inventar la italiana Enrica, propietària del mas Vistalegre.

Per si tot això no fos suficient per programar una visita a Cazalla de la Serra afegirem una cita literària, ni més ni menys que de Cervantes a “El licenciado Vidriera”. Va dir així el manc de Lepant: “I havent fet l'hoste la ressenya de tants i tan diferents vins, va oferir a Esquivias, a Alanís, a Cazalla, Guadalcanal i La Membrilla, sense que se li oblidés de Rivadavia i de Descargamaria”.