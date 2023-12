Arxiu - Cohe Policia Nacional imatge d'arxiu

Agents de la Policia Nacional d'Alacant han detingut a Elx una comptable i la seva parella per la presumpta comissió dels delictes d'apropiació indeguda i usurpació d'estat civil per apropiar-se de prop de 120.000 euros d'una associació de suport a dones en situació de vulnerabilitat.

La investigació policial va tenir el seu inici després de la denúncia de la presidenta d'una associació sense ànim de lucre d'ajuda a dones per a la reinserció social, en què va manifestar als agents que havia detectat una sèrie d'irregularitats a la comptabilitat de l'associació, ha indicat la Prefectura en un comunicat.

En un primer moment, la denunciant va detectar dos pagaments en concepte de lloguer del pis d'acollida de l'associació amb un import que no havia anat a parar al compte bancari del proveïdor que estava gestionant fins ara el pis, sinó un altre de diferent. Un altre proveïdor de serveis de l'associació també va comunicar a la presidenta que tenia tres factures pendents de cobrar per un import de 1.540 euros.

Quan la presidenta va preguntar a la comptable de l'associació sobre aquests pagaments, aquesta última va mostrar a la presidenta tres correus electrònics en què el destinatari suposadament confirmava haver rebut els diners.

A causa de les sospites que la presidenta de l'associació tenia sobre la comptable, i veient aquesta última que podia ser descoberta pels actes il·lícits comesos , es va donar de baixa laboral i va apagar el telèfon per no ser localitzada. Davant d'aquesta actitud, la presidenta de l'associació va fer una revisió dels comptes de les darreres setmanes descobrint que hi havia una sèrie d'irregularitats en múltiples pagaments per uns 23.000 euros.

L'associació afectada per l'apropiació indeguda treballa per la inserció laboral de persones en risc d'exclusió social, a tota la província d'Alacant, oferint formació en confecció tèxtil industrial juntament amb un acompanyament social, fent així una intervenció integral i individualitzada de la persona gràcies al seu equip interdisciplinari.

AMPLIACIÓ DE DENÚNCIA

Posteriorment, la presidenta de l'associació va continuar revisant la documentació de mesos anteriors, comunicant en una ampliació de la seva denúncia, que la comptable havia realitzat moltes més transaccions econòmiques no autoritzades, en què s'incloïen compres de telèfons mòbils d'alta gamma, d'un ordinador portàtil i fins i tot pagaments a agències de viatges, aconseguint totes les transaccions econòmiques realitzades fins aquell moment prop de 80.000 euros.

Davant aquests fets els agents de la Policia Nacional adscrits al Grup de Delinqüència Econòmica de la Comissaria Provincial d'Alacant, van iniciar una investigació en què després de diverses gestions van comprovar que efectivament la dona que actuava com a comptable de l'associació havia realitzat en representació de la mateixa. totes aquestes transaccions econòmiques no autoritzades suplantant la identitat d'altres persones i empreses proveïdores sense la seva autorització, i que mitjançant 135 transferències bancàries al seu compte bancari s'havia apropiat de prop de 30.000 euros.

Els agents també van comprovar que la investigada havia fet 257 transferències a un altre compte bancari, i van esbrinar que aquest compte bancari pertanyia a un home que va resultar ser la parella sentimental de la comptable. Aquestes transferències bancàries sumaven un import total de més de 90.000 euros.

Els agents van sol·licitar immediatament el bloqueig de tots els actius financers i comptes bancaris dels dos investigats per evitar que continuessin disposant dels diners dels quals s'havien apropiat.

L'ASSOCIACIÓ VA HEU DE CESSAR LA SEVA ACTIVITAT TEMPORALMENT

Finalment i davant d'aquests fets, els van identificar i van ser detinguts a Elx per la presumpta comissió dels delictes d'usurpació d'estat civil i d'apropiació indeguda la dona, i per un presumpte delicte d'apropiació indeguda l'home.

A causa de la situació econòmica en què va quedar l'associació a causa de la manca de liquiditat ha hagut de cessar temporalment en el desenvolupament de la seva activitat i deixar de donar suport a desenes de dones. Els detinguts, una dona i un home de 42 i 44 anys respectivament i tots dos de nacionalitat espanyola, van ser posats a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia d'Elx.