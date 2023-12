L'actriu francesa Hélène Darras ha denunciat per agressió sexual l'actor Gérard Depardieu a la pel·lícula 'Disco' del 2007, segons ha informat el portal digital France Info, que detalla que la querella va ser presentada a París el mes de setembre passat, arran de la col·laboració de Darras amb una investigació periodística sobre Depardieu.

Archivo - Gerard Depardieu en una imagen de archivo. - Picture Alliance / Dpa - Archivo

Els fets denunciats es remunten al rodatge de la pel·lícula de Fabien Onteniente, en què Darras va obtenir un petit paper secundari. L'actriu assegura que el comportament de Depardieu va ser "ingovernable" i detalla que li va proposar d'anar al seu camerino, a la qual cosa ella es va negar, encara que això no va impedir suposadament a l'actor seguir "manosejant-la".

"Gérard Depardieu és el rei del set. Em mirava com si fos un tros de carn i m'agafava per la cintura, em tocava el maluc i les natges. Una vegada em va dir sense embuts: 'Vols pujar al meu camerino?' Li vaig dir que no, però això no va canviar el fet que entre presa i presa seguís grapejant-me", relata.

Darras recorda que no va denunciar abans perquè no volia que li posessin a la "llista negra" als 26 anys, però va escriure com se sentia en un diari, segons apunta France Info. "El buit abismal. Ja no existeixo. El no-res. invisible. Em dol tant el cor. La pitjor ferida és la psicològica. Ningú no pot tornar-me la meva confiança, ningú no pot tornar-me la meva vida excepte jo", va escriure.

Fins ara, Hélène Darras no havia presentat denúncia, però havia aportat el seu testimoni a la policia per recolzar el de Charlotte Arnould , que va acusar el desembre del 2020 l'actor d'haver-la violat en una mansió, segons el mitjà esmentat.

Aquesta denúncia arriba després dels 13 testimonis de dones que van acusar Depardieu per violència sexual durant els rodatges d'onze pel·lícules estrenades entre el 2004 i el 2022, segons va donar a conèixer el diari francès 'Mediapart' el mes d'abril passat.

Després de la publicació dels testimonis d'aquestes dones, l'actor va negar qualsevol comportament penalment reprovable. Les dones que van oferir el seu testimoni a 'Mediapart' van acudir a la justícia, però cap va presentar denúncia en pensar que la seva paraula no seria suficient davant la de Depardieu, així com el temor a les conseqüències sobre el futur de la seva carrera davant de qualsevol denúncia pública, detalla el diari.