L'eurodiputada Yana Toom en roda de premsa a l'Oficina del Parlament Europeu aquest dimecres a Barcelona - KIKE RACÓ - EUROPA PRESS

L'eurodiputada i presidenta de la delegació d'eurodiputats que ha visitat Catalunya per analitzar la immersió lingüística, Yana Toom (Renew Europe, Estònia), ha afirmat que "encara no hi ha conclusions" sobre l'impacte de la immersió, ja que creu que els falten dades, i que elaboraran un informe que es presentarà i votarà a la Comissió de Peticions del Parlament Europeu en uns 3 mesos.

"És massa aviat per a conclusions", ha dit aquest dimecres en roda de premsa a l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a l'últim dia de visita d'aquest grup d'eurodiputats que des de dilluns s'ha reunit amb la consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, peticionaris i representants de docents i famílies.

Toom ha assegurat que finalitzen la reunió amb algunes preguntes sense respostes, en les paraules, i que esperen rebre més informació per escrit: "Hem preguntat quants alumnes en general a Catalunya reben el 25% d'educació en castellà, i sense resposta, cosa que és raríssim si saben que ve una delegació del Parlament Europeu”.

Durant la visita de tres dies, han acudit a dos centres educatius del Prat de Llobregat (Barcelona) --un institut i un centre d'educació especial-- i preguntada pel motiu d'escollir aquests dos centres, ha afirmat que són "decisions de la secretaria del Parlament Europeu, d?acord amb les autoritats locals" i destaca que hi va haver representants de la Generalitat en aquestes reunions.

Sobre el centre d'educació especial, ha assegurat que té un model basat en una immersió lingüística total, i de l'institut, que aplica el 25% de castellà, Toom ha assegurat que és un exemple d'“èxit del bilingüisme”.

Crítiques a Educació

A més, l'eurodiputada ha criticat que durant les visites als centres educatius va acudir un inspector de la Conselleria d'Educació que no tenien constància que vindria, i ha sostingut que, per a ella, això “no és un lliure intercanvi de parers entre col·legis i no ajuda per a res".

Per a les conclusions, Toom ha assegurat que també sol·licitaran les dades sobre quantes famílies han acudit als tribunals per demanar l'ensenyament en castellà, i ha defensat que "faran l'esforç per tenir un informe molt complet".

Preguntada pel fet que la delegació hagi estat acusada de venir amb una idea predeterminada, ella ha dit que això no és cert i ha lamentat que se'ls hagi anomenat “racistes i feixistes”.

"El català no està en perill"



Ha manifestat els seus dubtes sobre l'eficàcia del model d'immersió lingüística i ha posat com a exemple els mals resultats de Catalunya a l'informe PISA 2022: "No funciona gaire bé, però el més curiós és que ningú no busca cap altre model a Catalunya".

Preguntada per la seva opinió sobre la situació del català, l'eurodiputada ha respost: "El català no està en perill; el que m'ha sorprès aquests dies és que vaig anar a la Sagrada Família i res de castellà, tot japonès, xinès i anglès, però no tinc experiència de cada dia i això no té res a veure amb les conclusions de l'informe”.

L'eurodiputada ha assenyalat que 9 mesos després de dictar-se la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el 25% de castellà no s'havia aplicat i que el Parlament va aprovar una normativa lingüística contra la sentència i ha manifestat la seva preocupació: “ Estem parlant de separació pura i dura de poders, i m'agradaria veure si en aquest sentit hi ha conflicte”.

A més, Toom ha assenyalat que Catalunya no és l'únic territori "on hi ha aquest problema al planeta" i ha posat d'exemple el seu país natal, Estònia, on afirma que hi ha una comunitat russòfona força nombrosa i que els pares d'aquests nens poden demanar que facin una mica per cert de classes en rus a part.

Cs reivindica el multilingüisme

L'eurodiputada de Cs Maite Pagazaurtundúa, integrada al grup Renew Europe, ha considerat que "hi ha un tabú" respecte a la política lingüística i cultural de la Generalitat i ha defensat que hi ha moltes maneres d'assolir els objectius de bilingüisme i multilingüisme.

"No s'han de tenir dogmes, perquè hi haurà persones estigmatitzades", ha dit en declaracions als periodistes aquest dimecres després de la roda de premsa de presidenta de la delegació d'eurodiputats que ha visitat Catalunya per analitzar la immersió lingüística, Yana Toom.

Pagazaurtundúa ha recordat que és la "quarta missió" en què participa de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu.

Ha assenyalat que els peticionaris els han traslladat la preocupació sobre l'afectació als seus drets amb el model d'immersió lingüística, i ha lamentat la "no acceptació de la separació de poders de manera plena per part d'algunes persones".

"Consideren que la llei està per complir-la si ells hi estan d'acord i això, des del punt de vista europeu, en un Estat de dret és molt estrany", ha indicat.

Ha defensat la separació de poders i no decidir "inaplicar sentències", en referència a la del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el 25% de castellà a les aules catalanes, i espera que la delegació d'eurodiputats obtingui les dades que li manquen per elaborar el seu informe.