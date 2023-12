Paulo Cezar Goulart Siqueira

Un youtuber brasiler que estava sent investigat per presumpta pedofília s'ha suïcidat. Paulo Cezar Goulart Siqueira, conegut com a PC Siqueira, va ser trobat mort als 37 anys per la seva nòvia al seu apartament de Sao Paulo, Brasil, aquest dimecres.

Un veí va ajudar la seva nòvia i va trucar a la policia quan el van trobar. Ha estat sota investigació per imatges d'abús infantil després de la filtració de missatges privats del 2020.

Siqueira sempre havia negat l?acusació. Va dir als seus seguidors que era una "articulació criminal" intentar acusar-lo d'"una cosa terrible, que mai he comès ni cometeria".

Siqueira va ser acusada de compartir fotografies d'un nen de sis anys el 10 de juny del 2020.

Un compte anònim de X va publicar enregistraments de la pantalla del telèfon on suposadament es podia veure Siqueira parlant amb un amic sobre les imatges d'abús.

Després de revelar-se les pantalles, el youtuber va declarar davant la policia i va desactivar el seu compte de YouTube.

Un perfil de X va compartir un intercanvi de missatges que involucren Siqueira el 10 de juny de 2022.

Als missatges que va rebre una imatge d'un nen nu, però va negar aquesta acusació a les xarxes socials.

Siqueira va escriure: "Em va prendre per sorpresa veure que el meu nom era utilitzat per una organització criminal, que intentava acusar-me d'alguna cosa terrible, que mai vaig cometre ni cometeria".

Uns dies abans de morir els va dir als seus seguidors que passaria el Nadal només perquè té molt pocs amics.