La parella del cantant James Morrison , Gill Catchpole , ha mort als 45 anys. Segons ha transcendit als mitjans britànics, Gill va ser trobada morta a la casa familiar a Gloucestershire (Anglaterra) divendres passat. La dona compartia dues filles amb el músic, de 39 anys, i per ara no saben quin és el motiu de la mort.

"James està devastat i compta amb el suport de la seva família. Ell es manté unit per les seves filles, però ha demanat que la família el deixi només per plorar en privat", afirmen fonts properes a la família.

La història d'aquesta parella va començar quan Gill es va traslladar a la casa de la mare de James com a inquilina, acompanyada pel seu nòvio. Tres mesos després de la separació de la jove i el seu xicot, James i ella van començar la seva història d'amor.

James va saltar a la fama el 2006 amb el llançament del seu senzill debut, You Give Me Something . Va guanyar el premi Brit al Millor Home Britànic el 2007 i va llançar els exitosos senzills Broken Strings , a duo amb Nelly Furtado.