El diari hauria pres la decisió després d'una entrevista on Peñafiel parlava sobre la maternitat de Letizia amb arguments que han estat qualificats com a "bulos". Tot i això, des de l'editora d'El Mundo, Unidad Editorial, desmenteixen que Jaime Peñafiel hagi estat.-l acomiadat per la seva polèmica entrevista.