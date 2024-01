Casa d´Airbnb - Airbnb

Airbnb va revelar en les seves tendències de viatge per al 2024 que les categories parcs nacionals i platges es trobaven entre les més reservades per a aquest any, també entre els espanyols . La popularitat de les escapades a prop de la natura també es veu reflectida a les publicacions més populars al perfil d' Instagram d'Airbnb el 2023, protagonitzades per estades submergides en boscos exuberants i impressionants costes.

Des d'una vila amb piscina infinita a Costa Rica fins a una casa amb forma d'A a Nova York, amb un racó de lectura ideal per gaudir d'un bon llibre, a continuació alguns dels allotjaments que van obtenir més likes al perfil d'Instagram de Airbnb1:

Despuntant al Pacífic a la costa xilena i envoltada de roques i jardins, aquesta increïble casa a Quintay ha estat descrita pels hostes com el paradís a la terra.





Casa Aura és una bonica i singular casa de bambú construïda a la riba oest del riu Ayung, orientada cap a l'est per oferir unes magnífiques vistes de l'alba.

Aquest petit santuari, que es troba just als afores de Tulúm, està envoltat per un dens bosc tropical en un carrer tranquil i fresc.

Vila entre mànecs i l'oceà (Platja de Santa Teresa, Costa Rica)

Villa el Mango és un espectacular allotjament de tres nivells construït en un costerut turó i envoltat d'exuberants arbres de mango (d'aquí el nom “Villa El Mango”).

En ple camp toscà, però a 15 minuts amb cotxe de l'icònic Duomo de Florència, es troba aquesta moderna casa a l'arbre perfecta per desconnectar després d'un dia explorant la cultura florentina.





Cabanya flotant al llac (Tofino, British Columbia, Canadà)

Atracada en una badia remota envoltada de boscos i vida silvestre, aquesta casa flotant és ideal per a aventurers que vulguin gaudir d´una estada de desconnexió. De fet, el poble més proper només és accessible amb vaixell.

Casa amb forma d'A (Plain Pines, Nova York, Estats Units)

Construïda el 1968 però completament renovada, aquesta acollidora cabana amb una atmosfera moderna es troba immersa a la natura i ofereix totes les comoditats d'una estada de luxe.

Caseta chic a la muntanya (Eldred, Nova York, Estats Units)

Aquesta cabana de fusta al costat d'una muntanya als Catskills és a només dues hores de la ciutat de Nova York i els amfitrions asseguren que fa anys que decoren acuradament l'espai amb peces vintage úniques. Imatges cortesia de: @jacobingle, @juliaaingle, @catskillimage i @pbcrosby .

Estada estil glamping (Brookline, Vermont, Estats Units)

Ubicada en un bosc de bambú, aquesta peculiar cabanya de glamping va ser construïda des de zero utilitzant materials naturals a la Finca de Flors Tanglebloom a Vermont. El porxo cobert és perfecte per relaxar-vos amb un cafè matutí, vi al capvespre o un bon llibre.