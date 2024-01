Droitwich

Un nen de nou anys va morir a les mans de la seva mare i la seva parella, segons una investigació. El pitjor va ser que, els anys previs a la mort, es van fer més de 60 trucades a professionals per alertar del cas, i no es va fer res per evitar la seva mort.

A Alfie, el petit, el van trobar inconscient a casa seva a Droitwich (Anglaterra) el 2021, després d'haver patit càstigs "sadics" per part de la seva mare Carla Scott i la seva parella Dirk Howell, de 41 anys. Aquest càstig incloïa enganxar el nen i subjectar-li el cap sota l'aigua de la banyera, entre d'altres.

L'avi del nen, Paul Scott, va dir que estava molt enfadat tenint en compte totes les vegades que van donar part del que estava passant. La mare d'Alfie, Carla Scott, va ser declarada culpable d'homicidi involuntari el juny del 2023, mentre que la seva parella Dirk Howell, de 41 anys, va ser declarada culpable d'assassinat.

L'informe de Worcestershire Safeguarding Children's Partnership va dir que diversos professionals de l'agència van estar involucrats amb la família "durant un període prolongat de temps", però "sovint van ser obstaculitzats per dos adults que van intentar mentir, enganyar i encobrir deliberadament el que li passava. a aquest nen".

Al moment de la seva mort, Alfue tenia més de 50 ferides al seu cos. Els informes van revelar que Alfie estava subjecte a un pla de protecció infantil per negligència des del 2018, ia l'agost de l'any següent la família i els veïns havien donat l'alarma sobre el llarg historial criminal, el comportament agressiu i l'ús de drogues del padrastre del petit.

Howell també estava sota investigació per robatori d'armes de foc i havia amenaçat veïns que havien expressat la seva preocupació. L'informe deia: "Van dir que no volien presentar una denúncia perquè estaven preocupats per les repercussions" i conclou que "es podria haver fet més per recolzar-los".

L'avi d'Alfie va afegir: "Vam denunciar Howell una vegada i una altra als serveis socials i no es va fer res. Scott va dir que els familiars havien alertat sobre el passat criminal de Howell els treballadors socials. "Solíem informar dels hematomes, de les petites coses, de les molèsties. Simplement ens acomiadaven", va afegir la seva dona Alaina.

En la seva sentència al Tribunal de la Corona de Coventry, Howell va ser condemnat a cadena perpètua amb un mínim de 32 anys, mentre que Carla Scott va rebre 27 anys amb una pena mínima de 17 anys.