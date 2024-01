Les conselleres Garriga i Capella visiten el conjunt arquitectònic / EuropaPress

L' església de la Cartoixa d'Escaladei (Tarragona) ha finalitzat el procés de rehabilitació i restauració, culminant un projecte de recerca arquitectònica del conjunt monumental i coincidint amb la celebració dels seus 830 anys, ha informat la Conselleria de Cultura de la Generalitat en un comunicat .

La consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, i la de Territori, Ester Capella, han visitat aquest divendres l'església, amb l'alcaldessa de Morera del Montsant, la Meritxell Martorell, el secretari d'Habitatge i Agenda Urbana, David Lucas, i altres alcaldes de la comarca del Priorat.

El projecte ha servit per recuperar la coberta original i la morfologia del temple al segle XVIII; s'ha pogut definir l'estructura que tenia el presbiteri, s'ha descobert el paviment, s'hi ha identificat la zona on estava situat l'altar, i s'hi han localitzat i recuperat elements arquitectònics i decoratius.

La intervenció també ha tingut lloc a les dues sagristies --a la vella ia la nova--, amb la descoberta del paviment de ceràmica decorada, i també s'han deixat al descobert tres capelles gòtiques de principis del segle XV.

Garriga ha anunciat que s'inclourà el monument a 'Ulls de la història', un projecte del departament per valorar els monuments a través de noves narratives i digitalització immersiva, i ha reiterat "el màxim suport" perquè la candidatura Priorat-Montsant-Siurana sigui declarada Patrimoni Mundial per la Unesco.

D'altra banda, la consellera Capella ha qualificat la Cartoixa d'Escaladei com a exemple de la riquesa patrimonial de Catalunya i insisteix que cal "gestionar i conservar per assegurar un bon llegat a les generacions futures".

Les obres, impulsades per la Conselleria de Cultura i coordinades i gestionades per l'Institut Català del Sòl (Incasòl), han tingut una inversió de 4,3 milions d'euros, finançats pel departament (3,2 milions d'euros) i per el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible (1,09 milions d?euros).