L'ONU exigeix a Israel que cessi la seva ocupació de territoris palestins

Netanyahu, en arxiu | Europa Press

La Cort Internacional de Justícia (CIJ) de l'ONU ha emès una sentència transcendental contra Israel, ordenant la fi de l'ocupació dels territoris palestins "el més ràpidament possible" i la reparació completa dels "actes internacionalment il·lícits". Aquest veredicte subratlla diverses violacions comeses per Israel, incloent desallotjaments forçosos, demolicions massives d'habitatges, restriccions a la residència i al moviment, i transgressions de l'article 3 de la Convenció Internacional sobre l'Eliminació de totes les Formes de Discriminació Racial (CERD).

El president de la CIJ, Nawaf Salam, va destacar que Israel ha violat la prohibició d'adquisició de territori per la força i el dret del poble palestí a l'autodeterminació, abusant de la seva posició com a potència ocupant. En contrast, l'oficina del president palestí, Mahmud Abás, va qualificar la decisió d'"històrica" i una "victòria de la justícia". Per altra banda, l'oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va rebutjar vehementment la sentència, declarant que "el poble jueu no és ocupant a la seva pròpia terra" i va titllar la decisió de "mentides". António Guterres, Secretari General de l'ONU, va reiterar la seva crida a Israel i als palestins perquè emprenguin un camí polític cap a la fi de l'ocupació.

La sentència de la CIJ exigeix a Israel el cessament de tots els actes il·legals, incloent la detenció de noves activitats d'assentament i la derogació de lleis que sostenen l'ocupació. A més, ordena la restitució, compensació i/o satisfacció, la qual cosa inclou la devolució de terres i béns immobles confiscats, l'evacuació de tots els colons dels assentaments existents, el desmantellament de parts del mur construït per Israel en territori palestí ocupat, i permetre el retorn de tots els palestins desplaçats durant l'ocupació.

En el procés van participar 52 estats, tot i que Israel es va abstenir de participar. Israel va considerar l'opinió de la CIJ com a "fonamentalment errònia" i unilateral, insistint que una solució política només pot assolir-se mitjançant negociacions. Philippe Sands KC va assenyalar que les ambaixades dels Estats Units i altres a Jerusalem són il·legals segons la CIJ.

El context històric d'aquest conflicte és significatiu. Israel es va apoderar de Cisjordània, Jerusalem Est i la Franja de Gaza durant la Guerra dels Sis Dies de 1967, annexant Jerusalem Est en un moviment no reconegut internacionalment i considerant Cisjordània com a territori en disputa. Malgrat el control continuat de Gaza, Jerusalem Est i Cisjordània, la situació segueix sent una font d'intensa disputa i conflicte.