'L'estiu a Radio 4', el nou programa d'estiu RNE Catalunya, fitxa a Marc Leirado

Radio Nacional d’Espanya a Catalunya (Radio 4) estrenarà avui, dilluns 22 de juliol, el seu nou programa d’estiu. Anomenat ‘L’estiu a Radio 4’, serà un magazín en directe de dilluns a divendres amb una durada de tres hores diàries, de 9 a 12 hores del matí. Estarà presentat per la periodista María García.

El nou format d’entreteniment combinarà temes d'actualitat amb música, entrevistes o moda. A més, la gran novetat per a la ràdio pública és l’aposta per la crònica social. Els dimecres, de 11 a 12 hores del matí, el comunicador Marc Leirado conduirà tota l’actualitat del cor i repassarà totes les portades de les revistes de premsa rosa, envoltat de tertulians per comentar els salseos del moment.

La trajectòria de Leirado: entre Shakira i Piqué, Frank Blanco i Joana Sanz

Malgrat la seva joventut, l’experiència laboral de Leirado és extensa. En el seu passat més recent, ha treballat com a redactor a Informatius Telecinco i Esports Cuatro, fent substitucions puntuals. També va ser redactor a la revista Lecturas i reporter a l’agència EFE. El 2019, va participar a 'Cuatro Supervivientes', a la secció 'España opina'. Però amb el que ha destacat sobretot ha estat amb les seves aportacions sobre la ruptura entre Shakira i Gerard Piqué, al programa 'Así es la vida' de Telecinco.

Leirado ha ampliat la seva influència a altres mitjans nacionals i internacionals, incloent Univisión, 8TV i Amèrica Televisió. A 8TV, es va convertir en el periodista del cor per excel·lència en programes com ‘L’Àtic’ i ‘El Circ’ de Frank Blanco, arribant fins i tot a ser jurat al concurs ‘Tot Talent’. A Univisión, és el corresponsal a Barcelona de la part d’entreteniment del programa ‘Despierta América’.

Actualment, Leirado continua escrivint exclusives per a 'Vanitatis', on va publicar l’entrevista exclusiva amb Joana Sanz, l’esposa de Dani Alves. També col·labora amb l'Agència de notícies del cor Gtres i manté una activa presència a les xarxes socials, compartint imatges de la seva vida personal, viatges, festes i moments destacats del seu treball a televisió.

A més del seu treball als mitjans, Marc Leirado combina les seves tasques professionals amb col·laboracions amb diverses marques i la seva assistència a esdeveniments. A través de les xarxes socials interactua amb els seus seguidors i ofereix una visió més propera de la seva vida personal i professional.