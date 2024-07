Ecologistes denuncien la química Barnastock de Polinyà i la Generalitat

Afectació del Riu Besòs per l'abocament/ Foto: Europapress

El coordinador jurídic de l'entitat, Josep Hurtado, ha assegurat que a la denúncia relaten "les greus irregularitats que es donen des de ja fa anys, com el fet que moltíssimes de les inspeccions ambientals que es realitzen en aquestes empreses surten amb defectes més o menys greus, però després ningú fa absolutament res o, a tot estirar, existeix alguna sanció econòmica irrisòria”.

Per això Ecologistes en Acció ha presentat una denúncia davant la Fiscalia Provincial de Barcelona contra l'empresa química Barnastock SA de Polinyà (Barcelona), que es va incendiar divendres passat i va produir un abocament tòxic al Besòs, així com a autoritats i funcionaris de la Generalitat, pel "desastre ecològic" al riu.

"IMPRUDÈNCIA GREU PER FALTA DE CONTROL"

També es denuncia el conseller d´Acció Climàtica de la Generalitat, David Mascort; a la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mireia Boya; i als responsables del Servei de Prevenció i Avaluació Ambiental d'Activitats i del Servei d'Inspecció i Control Ambiental d'Activitats, per “possible prevaricació i imprudència greu per manca de control”.

En aquest sentit, ha recordat que el 2019 el Besòs i el seu àmbit ja es va veure afectat per una explosió i posterior incendi de Ditecsa; uns mesos després per l'incendi de l'empresa Aprofitament Assessorament Ambiental SL a Granollers; i el 2021 per l'incendi de la nau de Danone a Parets del Vallès (Barcelona); entre d'altres.

L'entitat ha assegurat que "en menys de cinc anys" s'han produït uns 20 incendis o abocaments descontrolats per indústries instal·lades a l'àmbit del riu Besòs o als seus afluents.

"Si algú es pregunta si això és normal, responem que no. És obvi que alguna cosa no funciona. I això és el que es vol investigar també amb la denúncia presentada a Fiscalia, perquè creiem que hi ha un possible delicte de prevaricació per part d'autoritats i funcionaris de la Generalitat, ja que són ells els responsables de la inseguretat industrial a tota la zona", incideix l'entitat.

SOL·LICITUDS DE MODIFICACIONS



Ecologistes ha dit que és "molt greu que com a pràctica habitual la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic vagi autoritzant les sol·licituds de modificacions no substancials que fan les empreses d'aquest àmbit, quan en realitat encobreixen modificacions que sí que són de caràcter substancial".

"Estem convençuts que són els mateixos funcionaris de la Conselleria els que assessoren per fer servir aquesta tramitació més simple. Totes aquestes irregularitats només surten a la llum en la investigació posterior a l'accident", ha afegit Hurtado.