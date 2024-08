Alejandro Fernández carrega contra Salvador Illa: "Vostè no enganya ningú, vostè ressuscita el procés"

El president del PP a Catalunya i candidat del partit a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández i el primer secretari i candidat del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa. Foto d'arxiu: Alberto Paredes / Europa Press

Per Fernández el "PSC és l'únic responsable de l'esperpent que estem vivint a Catalunya" afegint que per a ell Illa "té en comú amb Pedro Sánchez és que "és el gendre ideal que quan fas mitja volta te la clava per l'esquena".

Per al líder dels populars catalans “el que l'uneix a Sánchez és una ànsia voraç de poder però més dissimulat. assumint el 100% del relat independentista”.

"ELS QUE NO PENSEN COM VOSTÈS SÓN TOTS UNS FATXES I HAN ADOPTAT UN NOU PROCÉS" LI HA ADVERTIT FERNÁNDEZ A SALVADOR ILLA

Amb aquesta forma d'actuar del PSC han "assumit tot" ha dit Fernández" i estan disposats a humiliar els servidors públics que van mantenir l'ordre a Catalunya i humiliar els constitucionalistes que van donar la cara aquests dies tan difícils a Catalunya. Perquè els que no pensen com vostès són tots uns fatxes”.

En aquest sentit ha seguit Fernández afirmant però "la veritat se l'ajusta sempre als mentiders. La xafogor li arribarà a vostè, Senyor Illa, perquè han fet servir la mentida i la veritat existeix i ajusta els comptes amb els que menteixen sempre".

Afegint “vostè ha adoptat la metodologia independentista que no respecta les normes del joc. Vostè ha preferit incial un nou procés. Un nou procés que no ens portarà a una Espanya confederal i aprofundirà en la decadència, el conflit permanent i la manca de seguretat jurídica " perquè segons Fernández "el processisme destrueix catalunya i eternitza els conflictes, per viure'n" perquè aquesta és " la ideologia dels paràsits de Catalunya".

MANTENINT LES ACTUALS POLÍTIQUES LINGÜÍSTIQUES PERDEM TOTS

En paraules de Fernández amb l'acord arribat amb ERC en matèria de defensa del català “atacant el castellà, que té a veure amb multar i imposar l'únic que s'aconsegueix és que l'ús del català segueixi sent inferior i tots en sortirem perdent, perquè el ús social del català continuarà baixant. Tothom perdi i ningú guanya, multant i imposant”.

CATALUNYA ARRIBARÀ A TENIR EL RÈCORD DE RECAPTACIÓ D'IMPOSTOS

Sobre els impostos ha anunciat Fernández que amb l'actual sistema recaptatori de Catalunya “on hi ha impostos que en altres costats no existeixen, es mantenen impostos injustos com l'impost de transmissions i es nega a repercutir la deflació a l'IRPF la gent veurà arribar pujades històriques d'impostos i patiran una destral fiscal".

Ha recordat en aquest sentit “que Déu ens agafi confessats si la recaptació reacea íntegrament a Catalunya. Mentre el 1997 i 2001 es va aconseguir que Catalunya recaptarà més diners per a la comunitat mitjançant un acord entre comunitats ara es trenca la caixa comuna”.