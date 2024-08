Les vacunes contra la Covid-19 van salvar 1,6 milions de vides a Europa, segons l'OMS

Una dona es vacuna del Covid-19 - EP

Les vacunes contra la Covid-19 van reduir les morts degudes a la pandèmia en almenys un 59 per cent, salvant més d'1,6 milions de vides a Europa des de la seva introducció al desembre del 2020 fins al març del 2023, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Aquestes són algunes de les conclusions d'un nou estudi de l'OMS Europa publicat a The Lancet Respiratory Medicine. La investigació revela que la xifra de morts per Covid-19 conegudes actualment a la regió, que actualment és de 2,2 milions, podria haver arribat a 4 milions sense les vacunes. La majoria de les persones que es van salvar tenien 60 anys o més, el grup amb més risc de malaltia greu i mort per SARS-CoV-2.

L'autora de l'estudi, la doctora Margaux Meslé de l´OMS/Europa, ha afirmat que "els resultats són clars: la vacunació contra la COVID-19 salva vides". Aquestes troballes, assegura, recorden el paper "fonamental" que exerceixen les vacunes per garantir que les persones de tota la Regió tornin a tenir una vida similar a la que tenien abans de la pandèmia, tant a la feina com a l'oci. "Sense l'enorme esforç de vacunació, hauríem vist molts més mitjans de vida trastocats i famílies perdent els més vulnerables", ha insistit.

L'estudi de l'OMS/Europa va concloure que la vacunació contra la COVID-19 va salvar la majoria de les vides durant el període en què la variant òmicron era dominant, del desembre del 2021 al març del 2023.

Els països que van implementar programes de vacunació primerenca que cobrien grans sectors de la població (com Bèlgica, Dinamarca, Islàndia, Irlanda, Israel, el Regne dels Països Baixos, Malta i el Regne Unit) van obtenir el major benefici en termes de nombre total de vides salvades.

Repunt de casos a Europa

El maig del 2023, l'OMS va declarar que la Covid-19 ja no era una emergència de salut pública d'interès internacional. Les darreres setmanes, diversos països de la regió han informat d'un repunt del nombre de casos: una onada d'estiu de Covid-19. Aquest és un recordatori oportú que, si bé la Covid-19 està quedant en l'oblit per a milions de persones, el virus no ha desaparegut.

De fet, el percentatge de pacients amb malaltia respiratòria que tenen SARS-CoV-2 a Atenció Primària s'ha quintuplicat en les darreres 8 setmanes, i també ha augmentat el percentatge de pacients hospitalitzats amb Covid-19.

Si bé el nombre absolut de casos és menor que l'onada hivernal, que va arribar al punt màxim el desembre del 2023, les infeccions per Covid-19 a la Regió aquest estiu encara estan causant hospitalitzacions i morts.

Per a l'OMS, obtenir una vacuna actualitzada contra la Covid-19 continua sent una eina extremadament eficaç per reduir tant les hospitalitzacions com les morts en persones d'alt risc, que inclouen persones grans o immunodeprimides, aquelles amb múltiples afeccions mèdiques subjacents, dones embarassades i personal de salut que pot estar fàcilment exposat.

A més, rebre una vacuna actualitzada contra la Covid-19 també redueix les probabilitats de desenvolupar Covid perllongada. L'augment del nombre de casos notificats aquest estiu podria explicar-se pels viatges de vacances, els esdeveniments de reunió massiva com a grans tornejos esportius i festivals de música, i la menor competència de malalties respiratòries co-circulants com la grip.

A diferència de la grip estacional, la Covid-19 circula tot l?any. Fins que aquest patró canviï, la regió podria experimentar múltiples onades d'infecció cada any, cosa que sobrecarregaria els sistemes d'atenció de salut i augmentaria la probabilitat que les persones es posin malalts, especialment les més vulnerables.

Com em protegeixo?

Per reduir les possibilitats d'infecció, especialment ara que el Covid-19 està circulant més, considereu fer servir mascaretes en espais tancats amb molta gent. Una màscara d'un sol ús, com una N95, brinda la millor protecció. Si ha d'interactuar amb algú que té Covid-19, ja sigui un familiar o un cuidador, és especialment important fer servir una màscara.

Rentar-se les mans periòdicament continua sent una mesura eficaç de control d'infeccions contra el SARS-CoV-2, així com contra molts altres virus i bacteris.

Prendre aquest tipus de precaucions és especialment important per a les persones vulnerables que corren un risc més gran de patir conseqüències greus si s'infecten.

En cas de símptomes comuns de Covid-19 (com a aparició sobtada de febre, tos, fatiga o dificultat per respirar), és possible que tingui una infecció per Covid-19. S'ha de fer una prova de Covid-19 si n'hi ha una disponible per confirmar si està infectat i per comprendre el nivell de risc per a vostè i els qui l'envolten.

A més, en cas d'alt risc de patir un desenllaç greu a causa de la Covid-19, pot ser elegible per rebre medicaments antivirals. S'ha demostrat que redueixen significativament el risc d'hospitalització i mort per Covid-19 en persones vulnerables.

Importància de la vigilància

La vigilància exerceix un paper fonamental per comprendre els patrons i les tendències de la malaltia, juntament amb el seguiment de l'amenaça desconeguda d'una nova variant. És imprescindible comptar amb una vigilància d'alta qualitat perquè les autoritats de salut pública puguin adoptar mesures ràpides i decisives per protegir les poblacions de ceps potencialment més virulents de la malaltia.

A nivell mundial, la variant JN.1 i els seus descendents, que inclouen les anomenades variants FLiRT KP.2 i KP.3, segueixen sent les variants més notificades. Recentment, la variant KP.3 va generar la seva pròpia subvariant, la KP.3.1.1, que ara és la que circula amb més freqüència a Europa i comprèn gairebé una quarta part dels virus seqüenciats. S'ha detectat a diversos països, com ara França, Itàlia, Espanya i el Regne Unit.

Aquestes variants pertanyen a la mateixa família (anomenada sublinatge) del SARS-CoV-2 i, si bé no es creu que siguin més greus, sí que són més transmissibles. Com que molts països de la regió no envien dades amb regularitat, l'absència de dades sobre variants específiques no significa necessàriament que no siguin presents en altres països.

Les vacunes actuals són eficaces per prevenir malalties greus i la mort entre persones infectades amb noves variants, i s'estan fent estudis per determinar la durada de la protecció brindada per les dosis de reforç.

El futur de la Covid-19

Meslé ha emfatitzat que, tot i que ja s'ha acabat la fase pandèmica, el SARS-CoV-2 continua infectant persones i provocant hospitalitzacions i morts a Europa; "per tant, la vacunació continua sent important per a les persones que tenen un risc alt de patir resultats greus si s'infecten". També ha recordat que l'OMS continua monitoritzant l'activitat del SARS-CoV-2 i el seu impacte, així com el de la grip i el virus respiratori sincitial (VRS)”.

Com que els pics es registren durant l'estiu, és impossible predir com es comportarà el virus durant la resta del 2024. Podrien produir-se múltiples onades a mesura que els països de la regió hagin passat d'una gestió de crisi a una gestió de la malaltia sostenible, integrada ia més llarg termini.

"Instem les persones d'alt risc a romandre alerta i seguir les recomanacions nacionals sobre la vacuna contra la Covid-19, i els Estats membres de la Regió Europea de l'OMS a seguir implementant la vacunació contra la Covid-19, dirigida als més vulnerables", ha finalitzat.