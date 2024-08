L'AP-7 fins a la frontera va portar Puigdemont de tornada a Waterloo en plena nit

Carles Puigdemont durant la seva actuació a Arc del Triomf a Barcelona/ Foto archivo EP

L''expresident' va sortir de Catalunya en vehicle per la frontera de la Jonquera dijous cap a les 22.30 hores burlant així el dispositiu policial dels Mossos dijous passat a la nit.

Així sembla que sobre aquesta hora va creuar la frontera de La Jonquera per l'AP-7 a bord d'un altre cotxe diferent segons han filtrat als mitjans fonts properes a Junts. El líder independentista, que va confirmar aquest divendres que torna a Waterloo després d'esquivar l'operació Khaula que va disposar controls en aquest punt fins a les 15.30 hores tocades, quan la policia autonòmica va decidir desactivar-la i mantenir vigilàncies només en zones concretes de Catalunya.

Les càmeres van captar com els Mossos van inspeccionar durant el matí de la fugida centenars de vehicles, maleters inclosos. Poc després que els agents de la Comissaria d'Informació perdessin la pista a l'altura de l'Estació del Nord després d'haver-lo perseguit en direcció contrària durant diversos carrers, Puigdemont i els seus acompanyants van canviar de vehicle per no ser detectats.

Van sortir de la capital catalana i van esperar en algun punt del territori català que arribés la nit per sortir de Catalunya per la frontera francesa de la Jonquera sense ser intervinguts. Un pla ideat des de fa temps que l?equip de l?expresident, entre els quals hi havia els tres mossos detinguts, va executar a la perfecció. No només per a la fugida, sinó també per a l'arribada a Espanya després de set anys fugat de la justícia.

De tots els escenaris que havien previst els Mossos per dur a terme la detenció de Puigdemont, cap no contemplava que pogués perpetrar una fuita davant de la presència de 3.700 persones, que havien acudit a ovacionar-lo, i de desenes d'agents de la Comissaria General d'Informació policia autonòmica, encarregats de l'operatiu. Els agents van vigilar en tot moment els passos del polític fins que va desaparèixer entre la multitud.

Pablo Llarena, el jutge que va emetre l'ordre de detenció, encara en vigor ha demanat aquest divendres als Mossos i al Ministeri de l'Interior un informe que expliqui els detalls del dispositiu policial i els motius pels quals va fracassar l'operació.

Puigdemont està imputat per un delicte de malversació de fons públics, amb una pena que oscil·la entre els quatre i 12 anys de presó, ja que Llarena va considerar que no era amnistiable. El titular del Jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona també ha sol·licitat al Suprem que l'investigui pel cas Voloh davant dels suposats contactes amb Rússia per aconseguir suports per a l'independentisme. L?alt tribunal ja va arxivar el mes passat la causa de la plataforma Tsunami Democràtic, que l?investigava per terrorisme.